今年表现令人激赏‧谢苏期待明年挑战 大马国羽新崛起的男双谢定峰与苏伟译，今年表现不俗，两人期待在明年的新挑战。

大马新扎男双谢定峰（右）与苏伟译（左）已做好准备，在国羽挑起重梁迎接明年的新挑战。

（吉隆坡21日讯）大马国羽新崛起的男双谢定峰与苏伟译，今年表现不俗，两人期待在明年的新挑战。

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由于里奥亚军吴蔚昇与陈蔚强有意退国羽，虽然两人依然深思熟虑当中，不过年轻男双谢定峰与苏伟译，已做好接班的准备。

21岁的谢定峰表示，若是双蔚出走国羽，将会影响他们的陪练素质，但是这并非他们所能控制的。

谢定峰与苏伟译的世界排名目前位居第22，仅落后世界排名15双蔚组合，是大马排名第2的男双。

定峰表示，他们在今年取得不错的成绩，尤其是首次出征广州世羽赛就一举打进8强，给他们添增了不少信心。

今年也有参加五月曼谷汤杯决赛的他说，他们在明年将以全新的姿态出击，会与教练商量如何提升水平。

他说，目前是国羽男双交替时期，所以很高兴资深球员都很乐意协助师弟，以便能更快取得进步。

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他表示，他很有信心大马男双会在明年取得更好的成绩。

谢苏组合今年共有三站比赛打进决赛，明年首个赛会就是1月15日至20日举行的大马羽球超级500赛。