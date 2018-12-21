英超‧索尔斯克亚超级替补2.0上演‧誓率红魔擒蓝鸟 现在，索尔斯克亚顶替了下课的穆里尼奥成为曼联的暂代主帅，他能否发挥“超级替补”的本色，成为众人关注的事情。

索尔斯克亚在自己执教曼联的首秀就倒戈前东家加的夫，作为救火主帅的他能否发挥“超级替补”的本色，率领球队拿下胜利？（图：法新社）

（英国‧伦敦21日讯）在球员时代以“超级替补”著称的索尔斯克亚（前译索斯加尔）在执教生涯中能否也成为“超级替补”，率领其球员时代效力长达11年的“红魔”曼联走出泥潭？

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首场倒戈前东家加的夫

如今已45岁的索尔斯克亚在1996至2007年效力曼联时被球迷称为“超级替补”，这是因为他屡屡替补上阵都能进球。而他最为人铭记的一役是1998/99赛季的欧冠决赛，当时他在第81分钟替补登场，结果在补时第93分钟贡献绝杀，助曼联以2比1击败拜仁慕尼黑，时任主帅的弗格森爵士也因此收获其执教生涯的首个欧冠冠军。

现在，索尔斯克亚顶替了下课的穆里尼奥成为曼联的暂代主帅，他能否发挥“超级替补”的本色，成为众人关注的事情。

而身为曼联传奇的索尔斯克亚以教头的身份回归老特拉福球场让该队周末客场对垒“蓝鸟”加的夫一役，成为本轮联赛的焦点战。

巧的是，索尔斯克亚率领曼联的首仗就是对垒前东家加的夫，他在2014年初时曾执教蓝鸟，结果率队在18轮联赛只拿下3胜，最终惨遭降级。而在新赛季的欧冠，他在率队征战7轮吞下3败后，就主动向球会高层请辞。

因此，在加的夫度过惨淡的执教经历后，索尔斯克亚的能力遭到质疑，但曼联最终还是决定聘请他，其实存在几个原因。

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获弗爵爷真传

首先，也是最重要的一点，索尔斯克亚为曼联效力长达的11年中，加上他在2008至2010年担任曼联的后备队教练，师从了弗格森长达15年，因此充份理解曼联的足球理念，是根正苗红的红魔弟子。因此，曼联高层相信他得到弗爵爷的真传，手中厚厚的执教笔记都记录著弗爵爷的战术。

而在担任曼联后备队教练时，他也已熟悉曼联的训练和管理工作，这将让他如今在成为暂代主帅后能更快的融入球队。

再来是索尔斯克亚在挪威联赛的执教成绩出色，他在2011至2014年执教莫尔德时，率领这支不是绝对豪门的球队赢得两次联赛冠军和一次杯赛冠军，此外在2015年第二度执教莫尔德时还率队杀入欧洲联赛32强，但却输给该赛季的冠军塞维利亚。

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另外，曼联高层也认为身为球队传奇的他在上任后有能力稳住目前处于动荡的更衣室，而红魔拥趸如今只能寄望他在执教生涯中也能将超级替补的本色发挥到极致。

索尔斯克亚曾表示若他是曼联主帅，会以博格巴作为球队核心，因此如今博格巴总算摆脱穆里尼奥执教时被弃用的情况，迎来了春天。

红魔的DNA是进攻

索尔斯克亚因为其长相，也有“娃娃脸”的外号，他脸上总是挂著清澈的笑容。

在英国时间周三，索尔斯克亚已和曼联展开首次训练，而他在日前受访时表示红魔的DNA就是进攻，似乎预示他不会想穆帅那样龟缩打防守。

他说：“甚么铸就了曼联的DNA，球会就像家人那样紧密联系在一起，此外我还关注到赢家的心态、攻势足球，及给年轻人登场的机会。曼联是世界上最大的球会，拥有最好的球迷和最棒的球员。”

“所以，我能回到这里真的是太帮了，这就像回家一样，我会享受这两个月的旅程，也会让球员们再度享受足球。”

索尔斯克亚在8月份受访时曾表示若他是曼联主帅，便将以博格巴作为球队的核心，如今在他真的成为曼联主帅后，被穆帅弃用的博格巴也迎来了春天。

红魔近5仗对蓝鸟不败不管

怎样，身为升班马的加的夫在17轮后只得4胜、其余是2和11负，且丢了多达33球，目前排名第16苦于保级，因此整体实力比加的夫高出不少的曼联照理说应可取胜。

况且，曼联过去5次对垒加的夫以3胜2和保持不败，占据心理优势，索尔斯克亚有望拿下其执教红魔的首胜。