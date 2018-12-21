英超‧狐狸攻守欠佳‧蓝狮要抢三分 “蓝狮”切尔西主场出击“狐狸”莱斯特，肯定不会错过连胜机会，近来低迷的客队只能自求多福了。

哈扎德最近一段时间状态爆棚，他将继续出任前锋为切尔西攻城拔寨。（图：法新社）

（英国‧伦敦21日讯）周六上演英超第18轮，“蓝狮”切尔西主场出击“狐狸”莱斯特，肯定不会错过连胜机会，近来低迷的客队只能自求多福了。

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由于两队都在周中经历英联赛杯赛事，因此体力上不存在优劣势，切尔西是在主场1比0打败伯恩茅斯后，挺进半决赛，各项赛事连续4场不败（3胜1和），头牌哈扎德更是连续2场进球，他还是本赛季迄今参与最多进球（10球9助攻）的球员，状态火爆。

目前，莫拉塔仍在养伤下，主帅萨里会继续打起无锋阵，让哈扎德担任前锋，联手威廉和佩德罗冲击狐狸后防线，放眼全取3分，以便能继续巩固老四位置，他们目前积37分，3分优势领先阿申纳。

赛前切尔西助教佐拉就提到了哈扎德对球队的重要性不可比拟：“我们有很多重要的比赛要踢，需要哈扎德保持健康以及良好的状态，他是那种能在20分钟里改变比赛的球员，佩德罗也是，拥有这样的球员对我们来说是件好事。”

相比起来，莱斯特刚刚在英联赛杯输球出局，加上近期遭遇3连败，士气跌入谷底。

狐狸存在的一大问题是进攻乏力，他们最近5场比赛只打入5球，没有可仰仗的前锋，老将瓦尔迪已经2场没有进球。不仅如此，该队防守也难以让人放心，最近5场只有1次零封，但凡丢球的场次都无法取胜，因此莱斯特很难在客场与切尔西抗衡。