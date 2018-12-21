英超‧主场喜迎伯恩利‧枪手要触底反弹 阿申纳将坐镇主场迎来“红酒”伯恩利的挑战，面对处于降级区的客队，近期2连败的鎗手将顺势取胜反弹，或再度上演“济贫”戏码？

在阿申纳后防因伤病而失球连连下，队长中卫科斯切尔尼（左）将与柏巴斯塔托普罗斯（右）搭档担起巩固枪手防线的责任。（法新社）

（英国‧伦敦21日讯）英超第18轮周六阿申纳将坐镇主场迎来“红酒”伯恩利的挑战，面对处于降级区的客队，近期2连败的鎗手将顺势取胜反弹，或再度上演“济贫”戏码？

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上轮联赛阿申纳才痛失近22场不败金身，随即在周中联赛杯主场对阵北伦敦死敌托登罕热刺苦吞2连败，士气瞬间跌入谷底。此番鎗手迎战这赛季表现严重下滑的伯恩利，将放眼触底反弹。

阿申纳单周2败主因为后卫组伤病满营，连扎卡也得客串中卫，导致防线默契不佳，2场共失了5球。在穆斯塔菲确定下周复出下，主帅埃梅里现在将有2名正印中卫，当中联赛杯替补登场的科斯切尔尼在联赛应会首发上阵，与柏巴斯塔托普罗斯力保鎗手防线不失。

上赛季以黑马之姿位居第7名的伯恩利，这赛季战绩一落千丈，现以3胜3和11败居第18位。不过红酒军团近期表现有所起色，除了打败布莱顿，对阵利物浦和托登罕2大豪门时分别先驰得点以及终场失球憾败。而上周末阿申纳才输球“济助”南安普敦逃离降级区，因此这轮伯恩利并非毫无抢分机会。

双方在英超共交手8回，阿申纳以7胜1和占尽优势，上赛季主场更以5比0“畅饮”红酒，当中该场2射1传的奥巴梅杨这赛季联赛已攻入10球，将是伯恩利防线的重点提防对象。

这赛季在新帅埃梅里旗下失宠的阿申纳中场奥兹尔将于冬窗转会市场开启时被鎗手清洗。这赛季至今奥兹尔共上阵14场比赛，踢进4球2助攻。