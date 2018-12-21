“Wilson”清理海洋垃圾失败 海洋清理基金会9月展开海洋清洁行动，编号“System001”的垃圾打捞系统，传出进展失利的消息，出海3个月一点垃圾都没捞起来，不过年仅24岁的执行长史莱特表示，有信心解决问题，并在2019年上半年，打捞起第一批海洋垃圾。

海洋清理基金会9月展开海洋清洁行动，编号“System001”的垃圾打捞系统，传出进展失利的消息，出海3个月一点垃圾都没捞起来，不过年仅24岁的执行长史莱特表示，有信心解决问题，并在2019年上半年，打捞起第一批海洋垃圾。

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这个由600公尺长的黑色胶管所形成的U型浮栅垃圾打捞系统名为“Wilson”，10月如期抵达太平洋垃圾带，只是出发至今3个月以来，却未收集到任何垃圾。太平洋垃圾带是位在旧金山和夏威夷之间的一个巨型垃圾积聚区，大小约是美国得州的两倍大。

美国有线新闻网络（CNN）报道，除了发现移动速度问题外，也揭露其他问题，包括会影响洋流与系统周遭水流，导致垃圾移动并聚集在系统外围。另外，“Wilson”也会制造波浪，或因此妨碍垃圾进入U型的开口。