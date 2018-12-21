负面新闻累事？金龙国大马粉丝见面会喊卡 限定男团J BJ中国籍成员金龙国原定本月29日来马举办粉丝见面会，不料未知是否受负面新闻影响，导致其形象受挫，严重掉粉，主办单位今突然宣布见面会取消，引来网民揶揄道：“预料中事”。

金龙国深受负面新闻影响，原定29日举办的大马粉丝见面会被逼腰斩。

（雪兰莪．八打灵再也21日讯）限定男团J BJ中国籍成员金龙国原定本月29日来马举办粉丝见面会，不料未知是否受负面新闻影响，导致其形象受挫，严重掉粉，主办单位今突然宣布见面会取消，引来网民揶揄道：“预料中事”。

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金龙国出生于中国吉林省和龙市，去年参加第2季《Produce101》拿下第21名，以限定男团JBJ出道，团体解散后并以个人歌手身份发展，曾于香港、日本举办粉丝见面会。金龙国原定于本月29日在KLCC Plenary Hall举办的《Friday N Night》粉丝见面会以及媒体发布会，不料，他于上个月被爆出大量黑料，先是传出与女团SONAMOO成员娜玹热恋，又被踢爆弃猫、丢弃粉丝礼物以及抱怨JBJ成员等，形象严重受挫。虽然金龙国马上透过手写信道歉，至今仍饱受批评，人气一去不复返。

在这期间一度有传金龙国的大马粉丝见面会将被取消，但主办单位否认此事，更表示见面会将如期进行，门票一度“半价”出售企图刺激买气，从最高票价578令吉变成289令吉，最低票价也从258令吉变成129令吉。无奈，哈韩粉丝依旧不买单，对于见面会取消一事，更是“预了”。

距离活动举办前1个星期，主办单位爱创意（I Creative Event）今午在脸书贴出活动取消的公告，以“不可抗力之因素被逼取消”，主办单位将寄涵给购票者有关退票详情，或致电1300-88-1588查询。