坐轮椅“跑”马拉松·脚瘫男要5年赛百场 没有双脚，他坐轮椅“跑”马拉松！

双脚瘫痪的孙善永坐轮椅“跑”了30多场跑步赛事，让他打开心扉，重建自信。（图：网络照）

（中国．北京21日讯）没有双脚，他坐轮椅“跑”马拉松！

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来自中国安徽的37岁孙善永，年幼时发高烧导致双脚瘫痪，30多年来自我封闭。直到他参加轮椅跑步赛，发现通过双手不停转动轮椅，也能“跑”5公里、10多公里，甚至到全马42.195公里。“跑步”为孙善永带来快乐及自信，他已计划5年内要“跑”到100场比赛。

孙善永2岁时因高烧导致双脚瘫痪，一直无法接受坐轮椅的现实。孙善永表示，多年来每天只是吃饭和睡觉，“几乎不与外界接触，一年里公车都不坐一次”。

去年体检时，孙善永发现自己健康状况不佳，决定藉运动改善身体状况。他说：“看电视时发现有人坐在轮椅上跑马拉松，我就想，别人都行，那我也行。”

自此他迷上马拉松，又称对跑步“上瘾”，目前已在全国各地参加过三十多场轮椅跑步赛。

不再因残疾自我封闭

犹记得首次参与5公里的小赛，孙善永的双手和肩膀酸痛了好几天。但他说，跑步为他提供一个与世界接触的窗口，让他不再因残疾而自我封闭。现时，他在微信中加入了十多个跑友群组，与跑友一起交流比赛事宜、相约练习等，皆是他以前想没想像过的生活。

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孙善永表示，他的马拉松日程表已排至明年3月，计划在5年内“跑”满100场赛事。