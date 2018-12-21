美通过新法定期对台军售 美国对中国的压力步步进逼，美参议院前日一致通过《亚洲再保证倡议法》，该法的内容包括加强美国与台湾的关系、鼓励美高官访问台湾，以及美国总统应定期对台军售等。法案将送白宫等美国总统特朗普签署后，立法生效。

（美国·华盛顿21日讯）美国对中国的压力步步进逼，美参议院前日一致通过《亚洲再保证倡议法》，该法的内容包括加强美国与台湾的关系、鼓励美高官访问台湾，以及美国总统应定期对台军售等。法案将送白宫等美国总统特朗普签署后，立法生效。

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ARIA由国会外交委员会亚太小组主席贾德纳与参议员鲁比奥等人共同发起，今年4月提出。法案内容提到，美国应定期办理对台军售。

该法本月初在参议院获得“一致同意”通过。之后送交众议院，审议时修正了部份文字，因此参议院日前再针对修正版审议，仍获得通过。

贾德纳表示，这项至关重要的法案“将确保美国仍然是太平洋未来主要力量”。参议员鲁比奥则指，随着中国崛起，美国重申通过加强与民主伙伴的合作，以确保自由开放的印度太平洋地区的承诺。

法案的“对台承诺”部份列出了支持美台紧密的经济、政治与安全关系，反对改变两岸现状的行为。最受瞩目的是，美国总统应定期对台军售，鼓励美国高层官员访问台湾。若特朗普总统签署正式生效，成为美国法律。若特朗普在10天内不签署，则法案自动生效。