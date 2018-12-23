本土微澜：《吉光片羽》：祝圣诞快乐 我的一个从吉隆坡来沙巴工作不到一年的同事对我说，她感到非常高兴今年圣诞能首次在亚庇度过。为什么不？十二月是个欢庆的月份。从月头到月尾，我们工作的地方，各个大大小小的部门已经举办无数的圣诞餐宴、礼物交换和分发活动。同事按捺不住心中的雀跃，又不无惊讶地向我报告说，她看到我们部门里的几个马来同胞竟然和其他工作伙伴一起在打造一个驯鹿拉的雪橇和一个有高高烟囱的壁炉。我笑了笑回应说，这有什么奇怪呢？接著你还会看到，一些女穆斯林同事甚至会在她们的头巾上，戴上圣诞红帽，和大家一起唱诗歌、报佳音呢。

普天同庆的圣诞节。

■文/张子彦

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我的一个从吉隆坡来沙巴工作不到一年的同事对我说，她感到非常高兴今年圣诞能首次在亚庇度过。为什么不？十二月是个欢庆的月份。从月头到月尾，我们工作的地方，各个大大小小的部门已经举办无数的圣诞餐宴、礼物交换和分发活动。同事按捺不住心中的雀跃，又不无惊讶地向我报告说，她看到我们部门里的几个马来同胞竟然和其他工作伙伴一起在打造一个驯鹿拉的雪橇和一个有高高烟囱的壁炉。我笑了笑回应说，这有什么奇怪呢？接著你还会看到，一些女穆斯林同事甚至会在她们的头巾上，戴上圣诞红帽，和大家一起唱诗歌、报佳音呢。

圣诞节或许是全世界最多国家和地区欢庆的节日。它本是基督教徒纪念耶稣降生的日子。今天，随著资本主义和消费主义的齐头并进，很多宗教人士评判时下的圣诞欢庆活动已经乖离其宗教意义。非基督教的信徒更担心圣诞节是裹著糖衣的毒药，会荼毒他们的信徒和动摇他们对其自身宗教的信仰。于是乎，百货商场在卯足全力吸引人们为佳节消费的当儿，穆斯林同胞是否能恭祝基督教徒圣诞快乐也成了议论的话题。

我收藏了不少以圣诞为主题的早年儿童刊物。五六十年代在东南亚最畅销的儿童刊物有《儿童乐园》、《南洋儿童》、《世界儿童画报》、《幼童画报》和《小良友》。这些儿童刊物每当圣诞节来临之际，都会推出圣诞特辑以吸引小孩。乍看之下，大家似乎都长一个样。但其实很多人并不晓得，早年冷战时期，这类儿童刊物的背景也旗帜分明。《儿童乐园》是由香港友联书报发行公司创办，拿的是美国津贴。《南洋儿童》是属于左派阵营的中华书局出版。《世界儿童画报》和《幼童画报》同是星马世界书局主催，还算是不左不右。《小良友》是良友画报附刊，和中国上海良友图书公司又有源远流长的关系。

虽然如此，小孩是看不到其中的差别的。这些背后由不同意识形态操纵的儿童刊物，总也还算是能做到以儿童为出发点，以儿童的视角观看世界。图片所见，一九六一年《小良友》的中间彩页－－“普天同庆的圣诞节”就画上了不同国籍不同种族不同宗教信仰的小孩围绕著圣诞老人，手拉手欢呼起舞。《小良友》让这十七个小孩穿上了不同的民族服装，并给予若干提示，以让小朋友们猜猜他们的国籍以便赢取丰盛奖品。一九六零年的《幼童画报》刊登了一个幻想故事。在圣诞新年假期里，小芳和朋友一起做飞船到月球参加圣诞新年联欢会。在霓虹灯下，和戴著宋谷穿著沙龙的马来朋友一起欢庆佳节。

圣诞节于小孩就是欢乐就是有糖果吃。它没有意识形态、没有泾渭分明、没有尔虞我诈、没有背后动机、没有深思谋虑。原来，我们这里的各族人民欢庆圣诞一如小孩啊。

有闻今年马来西亚的年度汉字为“变”。变可以是一个正面也可以是负面的字。改变、变革；变脸、U转。对基督教徒来说，耶稣的降生为有罪的人类带来了改变也带来了希望。改变和希望一直都是双生兄弟。在瞬息万变的世间，我期许自己能依然保持赤子之心；不管如何改变，能在故纸堆里继续寻找吉光片羽，闲时和大家聊聊书刊。祝所有人圣诞快乐，新年新希望。

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五六十年代的儿童刊物。



