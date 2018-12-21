美立法反制西藏旅行限制·中方警告“后果自负” 美国总统特朗普周三签署了《西藏旅行对等法》，令其正式成为法律，引起中国强烈反弹。中国外交部发言人华春莹称，该法案粗暴干涉中国内政，向“藏独”分裂势力发出严重错误信号，对中美交流与合作具有严重危害性，敦促美方不得将该法付诸实施，否则“后果自负”。

（美国．华盛顿21日讯）美国总统特朗普周三签署了《西藏旅行对等法》，令其正式成为法律，引起中国强烈反弹。中国外交部发言人华春莹称，该法案粗暴干涉中国内政，向“藏独”分裂势力发出严重错误信号，对中美交流与合作具有严重危害性，敦促美方不得将该法付诸实施，否则“后果自负”。

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美国之音报道，《西藏旅行对等法》旨在反击中国严格限制包括美国在内的外国人进入西藏。

据法案要求，中国政府须允许美国记者、外交官和游客不受限制地前往西藏；美国国务卿要在90天内评估美国公民进入西藏的难度，并在接下来5年每年都向国会提交报告，指证涉及相关限制政策的中国官员，这些官员将被限制入境美国。该法案由麻州共和党参议员麦戈文4月提出，先后获参众两院通过。

华春莹周四在例行新闻发布会上，形容美国这项“涉藏消极法案”对中方的指摘罔顾事实、充满偏见，“中方对此绝不接受”，同时强调美方一旦落实法案，必将给两国关系及双方重要领域交流合作造成严重损害，中方必将采取有力措施坚决维护自身利益。

西藏权益组织表欢迎

华春莹敦促美方充份认清涉藏问题的高度敏感性，停止利用涉藏问题干涉中国内政。

美国的法案出台正是达赖喇嘛流亡60周年前夕。一些西藏权益组织对美方通过该法案表示欢迎，形容这开启了美方对他们支持的“新时代”。

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自2008年西藏发生藏人僧侣大规模示威、抗议中共高压统治，遭中共暴力镇压后，中共就将藏区（包括西藏和四川、甘肃等藏人居住地）列为禁区，境外人士（含港澳台）前往西藏须申请并获发俗称“入藏纸”文件。

过去数年，中国只批准了数名美国官员到访西藏，包括美国前驻华大使骆家辉和美国民主党众议院领袖佩洛西。