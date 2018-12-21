【暖势力】打工过度劳累肇祸引发同情‧孝子撞3法拉利捐款涌至 事件登上英国广播公司（BBC），以“过度劳累的台湾男子撞法拉利引发同情”大篇幅的报道台湾人暖心的故事。

其中一辆被撞的法拉利。（图：法新社）

（台湾‧台北21日讯）一名疲惫不堪的林姓台湾司机星期日清晨帮母亲送货，因操劳恍神在台北石碇擦撞停放路边的3辆法拉利超跑，赔偿维修费粗估恐达1200万元台币（约163万令吉），但许多善心人士主动表达愿意帮林男渡过难关。

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事件登上英国广播公司（BBC），以“过度劳累的台湾男子撞法拉利引发同情”大篇幅的报道台湾人暖心的故事。

据报道，20岁的林男来自单亲家庭，今年从大学辍学，帮母亲经营神料店，还在邻近的烧烤店工作。

林母表示，事发当天，儿子半夜3时从烧烤店下班回家后，发现她身体不舒服，小睡了片刻后，于早上约5时开始帮她送货。儿子后来因过度劳累，不小心打瞌睡，撞上停在路边的3辆法拉利跑车，所幸没有人受伤。

林男受访时表示，家境不好，父亲在5年前过世，家中靠母亲经营神料店度日，因政府宣导环保金纸，近年来生意已不如以往，为分担家计只好暂停学业，休学到烧烤店上大夜班打工。如今还要负担这么大笔的赔偿金，很担心给妈妈带来麻烦。

林姓男子星期日清晨帮母亲送货，因操劳恍神擦撞停放路边的3辆法拉利超跑，赔偿维修费粗估恐达1200万元台币（约163万令吉令吉），但获许多热心人士捐款，助他渡过难关。（图：法新社）

已筹集11万

正当他为这笔巨额的赔偿金烦恼时，有许多善心人士捐款帮忙及提供免费法律协助。热心的民众纷纷打电话至警察局表示愿意捐款给他。

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据法新社报道，目前已筹集了81万元台币（约11万令吉）。

林男说：“真的很感谢那些愿意提供帮助并且来到这里鼓励我的人”，他说有些人自身的经济情况也不是很好，但他们仍然捐钱，只说“将来，你只需要帮助社会。”对民众的热心很感动的他说：“只要我还活着，我就会负责到底！”

有一名男子更乘了3小时巴士来到他们的神料店捐钱，也有网民求请法拉利车主勿太苛刻。他休学的学校校长也表示愿提供他免费补习，但林男向法新社说，他无法丢下母亲的生意，加上如今债台高筑。他感叹，重回学府的希望只能押后了。