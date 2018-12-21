传中国明年着重资本改革 知情官员透露，明年中国监管机构的工作重心将放在完善资本市场的法律框架以及减少行政干预上。

（中国．北京21日彭博电）知情官员透露，明年中国监管机构的工作重心将放在完善资本市场的法律框架以及减少行政干预上。

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这位知情人士称，在中国中央经济工作会议上，与会人士就中国金融市场的这些主要目标达成了共识。由于相关事项不公开，知情人士要求匿名。知情人士补充，中国国务院金融稳定发展委员会将加强主导权。

中国朝向构建更完善的法律框架以及减少政府干预所采取的任何切实措施，都将加强中国市场对外国投资者的吸引力，尤其是在中国股市已纳入MSCI等全球指数体系以及中国债券预计也将被纳入国际指数的背景下。

另外，中国人民银行周四发布的文告，介绍了中国国务院金融稳定发展委员会办公室召开的资本市场改革与发展座谈会。尽管声明没有明确提及政策制定者未来的工作重心，但座谈会在为期3天的中央经济工作会议期间召开，本身就彰显出监管机构眼中资本市场改革的紧迫。

“中央明确提出，要建立市场化、法治化的资本市场，金融部门要加紧行动。资本市场改革要更加注重提升上市公司质量，强化上市公司治理，严格退市制度。”

减少对交易行政干预

根据声明，中国政府将寻求“减少对交易的行政干预”。

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中国股市今年的表现在全球最差之列，年初迄今市值已蒸发超过2.3兆美元（约9.6兆令吉）。