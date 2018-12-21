英媒：中政府骇客袭IBM惠普·再入侵客户电脑窃资料 英国媒体爆料，中国国家安全部的骇客入侵全球PC品牌龙头惠普（HPE）和美国科技巨头国际商业机器公司（IBM），然后再利用2间公司网络攻击其客户。

（英国．伦敦21日讯）英国媒体爆料，中国国家安全部的骇客入侵全球PC品牌龙头惠普（HPE）和美国科技巨头国际商业机器公司（IBM），然后再利用2间公司网络攻击其客户。

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路透社报道引述5名知情人士表示，这些骇客攻击是中国一个名为“云端跳跃”活动的一部份，美国和英国周四表示，攻击科技服务业者，是为了窃取客户的资料。

虽然自2017年以来网络安全公司和政府机关已就“云端跳跃”威胁发出多次警告，但他们尚未透露有哪些科技公司网络遇骇。

未证明敏感企业资讯被盗

IBM表示，没有证据表明敏感企业资讯被盗。惠普则说，无法对“云端跳跃”的活动发表评论。

企业和政府日益仰赖IT代管服务供应商（MSPs），远端管理他们的资讯科技运作，包括伺服器、储存装置、电脑系统连线作业和线上服务支援平台。

美国联邦当局周四起诉2名中国公民，指控他们参与骇客活动。根据起诉书内容，云端跳跃锁定MSPs，骇进客户网络，以窃取全球企业商业机密。

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起诉书说，云端跳跃发动攻击至少可追溯至2014年。

但检方并未透露遭骇客锁定的有哪些MSPs。

这些消息人士指出，惠普和IBM并不是唯二遭到“云端跳跃”网攻的知名技术企业。据另一位知情人士透露，“云端跳跃”多年来一直瞄准技术服务提供商，且多次入侵惠普和IBM的网络中，时间持续数周甚至数月，IBM在今年夏天调查了网络攻击事件，惠普也在2017年初进行大规模的违规调查。

IBM和惠普都拒绝就消息来源提出具体的评论。