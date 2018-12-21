核谈判停滞仍人道援助·美韩提供朝流感药物 在与平壤的核谈判停滞不前的情况下，华府已表明仍会加快对朝鲜的人道援助。而首尔一名核谈特使周五更表示，美国与韩国已同意协助向朝鲜提供流感药物。

（韩国．首尔、华盛顿21日讯）在与平壤的核谈判停滞不前的情况下，华府已表明仍会加快对朝鲜的人道援助。而首尔一名核谈特使周五更表示，美国与韩国已同意协助向朝鲜提供流感药物。

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美韩谈判代表近日在首尔举行了工作小组会议，以寻策改善人道援助的运送方式。该小组甫于上月成立，旨在促进有关朝鲜的政策协调。与会代表透露，有多个救济组织申诉，在美国针对朝鲜核武及导弹计划而实施的国际裁制令下，严格执法使到他们的救济行动大受牵制。

美国朝鲜事务特使比根周三说，他明年初将会晤美国各救援组织，并探讨华府的援助政策。

韩国朝鲜半岛和平与安全事务特使李道勋则表示，美国在讨论中同意支援韩国的计划，即向朝鲜提供流感药物“特敏福”（Tamiflu）。

美国国务卿蓬佩奥周五表示，期望美国总统特朗普与朝鲜领导人金正恩的第二次高峰会议，能落在2019年初。美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩6月在新加坡举行历史性峰会后，推动朝鲜半岛全面非核化的努力迟迟无进展。

朝鲜官媒周四表示，朝鲜对“朝鲜半岛非核化”的承诺中，也包括“彻底消除美国对朝鲜半岛的核威胁”。

朝中社周四刊登的社论写道，朝鲜半岛范围包含朝鲜以及美国核武器和其他侵略武力的部署之地韩国。当朝鲜提及“朝鲜半岛非核化”也一样，不仅要消除朝鲜和韩国的所有核威胁，也包括所有邻近区域，才是正确的理解。