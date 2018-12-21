推动IPO．香港交易所酝酿改革 香港交易所正在酝酿更多改革以提高竞争力，努力吸引新经济公司前来上市。正在考虑的改进包括针对散户的公开认购定价机制、基石投资者安排等。

（香港21日彭博电）香港交易所正在酝酿更多改革以提高竞争力，努力吸引新经济公司前来上市。正在考虑的改进包括针对散户的公开认购定价机制、基石投资者安排等。

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香港交易所行政总裁李小加称，当前香港新股发行制度的某些安排赋予发行者（即上市公司）比较强势的话语权。

此外，香港交易所还考虑改进香港新股发行T+5（新股定价日与上市日相隔5个交易日）的机制，提高新股定价针对市场变化的迅速反应能力。

李小加周四在博客中说：“其实，我们一直也在研究如何进一步改革和完善新股发行机制，现在新经济公司的到来让这些工作变得更加紧迫和必要了。”

香港需要与纽约竞争吸引中国的科技公司上市。香港是今年全球最繁忙的首次公开售股（IPO）市场，新经济领域的公司——包括科技、网际网路和生物科技——在今年香港IPO规模中占到40%以上，高于2017年时的约20%。