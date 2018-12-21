救房市．广州珠海限购放松 继山东省菏泽市上周率先取消限售后，广东省广州、珠海亦加入松绑行列。广州住建局在周三宣布，2017年3月30日前发售的商住公寓，可以不再限定只供企业购买，个人买家亦可购买。

（中国．上海21日讯）中国房市进入寒冬，多个城市开始救市。

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继山东省菏泽市上周率先取消限售后，广东省广州、珠海亦加入松绑行列。广州住建局在周三宣布，2017年3月30日前发售的商住公寓，可以不再限定只供企业购买，个人买家亦可购买。

商住公寓也称为商服类物业，通常面积较小，用地年限往往是40年或50年，但并不受限购政策规限。

为打击炒家，广州去年3月30日发布严厉调控政策，规定2017年3月30日后入市的商服物业，只能卖给企业，不能卖给个人。直接目的是封堵有人借买公寓规避限购房产的漏洞。该政策实施后，广州商服类地产成交狂泻近50%。

另外，《房地产导刊》报道称，在珠海金湾、斗门两区购买一套住房时，可以只需一年社保，而不需之前规定的5年。

除限购外，中国各城市普遍实施限售，一般是房屋买入两年内不能卖出。

上周五，山东省菏泽市取消2017年11月6日加强房市调控文件中，本地居民限售2年，非本地居民限售3年的规定。这是中国首个明确宣布取消住宅限售措施的城市。