中行：经济转弱．英国本季料仅成长0.2% 英格兰银行将2018年第四季经济成长预估从0.3%调降至0.2%，并称2019年初的情况可能类似。

（英国．伦敦21日电）英格兰银行将2018年第四季经济成长预估从0.3%调降至0.2%，并称2019年初的情况可能类似。

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英格兰银行货币政策委员会在12月会议的总结中表示：自上次委员会会议以来，英国退欧的不确定性已明显加剧，这些不确定性正重压英国金融市场。”

中行官员表示，全球成长放缓也在拖累英国经济，而且开始的时间早于预期。

英格兰银行9位利率制定者一如预期全数投票支持维持利率在0.75%不变。

脱欧不确定性明显加剧

不过，英格兰银行表示，英国退欧的不确定性在过去一个月“明显加剧”。

距离英国退欧还有不到100天的时间，但首相梅伊尚未赢得保守党大部份议员支持她上月与布鲁塞尔达成的退欧协议。

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荷兰国际银行（ING）经济学家史密斯（James Smith）表示，虽然英格兰银行的基调已变得更加谨慎，但仍坚持自己的立场，即如果英国能够避免破坏性无协议退欧，预计将恢复升息。

“中行传递的总体信息基本保持不变：他们宁愿提前，也不愿推迟收紧政策，但英国退欧将在相当一段时间内阻止他们这么做。”

英格兰银行认为，虽然物价压力不断增加，但油价下跌可能将1月消费价格指数（CPI）总体通膨推低至1.75%左右。

在接下来的几个月里，通膨率很可能继续低于中行的2%目标。

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英格兰银行表示，财政大臣哈蒙德10月宣布的税收和支出措施将在未来几年给经济增长带来约0.3百分点的温和提振，这也可能有助于经济进一步增强。

脱欧前不会升息

英镑恐再下跌

《路透社》调查的多数经济学家预计，英格兰银行在3月脱欧前不会再次升息。

英格兰银行重申，退欧后利率向两个方向发展的可能都存在，这取决于英国是否能避免可能给经济造成损害的无协议退欧。

上月底，英格兰银行表示，在最糟糕的退欧情境下，英国经济可能遭受比全球金融危机期间更大的打击，这通常会为降息提供理据。

但本已因2016年退欧公投决定遭受重创的英镑可能会再次大幅下跌，进而推高通膨，这可能会为加息提供理据。