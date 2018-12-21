【暖势力】带头率国中生拜师学艺‧马来女副校长舞龙头 这所国中在2个月前成立舞龙狮文化学会后，吸引逾30名各族学生加入，更训练出一支容纳各族的全女生舞龙队，彰显我国多元文化精神。

甲抛峇底阿都卡迪尔国中女学生组成的中学女舞龙队将出队及首次参与游行。舞龙头者是哈斯丽娜；左起是华体会舞龙狮教练冯添强及赖国平；右起是华体会领队陈顺强及主席陈宏来。（图：星洲日报）

（槟城‧北海21日讯）文化传承不分种族！威北甲抛峇底阿都卡迪尔国中巫裔女副校长哈斯丽娜以身作则“打头阵”，负责扛起龙头带领女学生舞龙。

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这所国中在2个月前成立舞龙狮文化学会后，吸引逾30名各族学生加入，更训练出一支容纳各族的全女生舞龙队，彰显我国多元文化精神。

该校舞龙狮文化学会明年开学才正式推展，但43岁的哈斯丽娜号召已考完初中三评估考试的学生率先加入，再到槟城威省甲抛峇底华人体育会（华体会）“拜师学艺”，让舞龙狮文化学会成形。

三族教师任舞龙狮学会顾问

这对明年正式推展的舞龙狮文化学会有极大的推动力，该校已决定该学会的顾问由三大种族教师担任，即华、巫及印裔教师各1人。

该国中在短短一个多月的集训后，后天参与2018年第十届槟州同乐会威省大旗鼓舞龙狮大游行，也是该舞龙队成军后首次演出。

教育部副部长张念群日前宣布，教育部将舞狮和舞龙列为小学和中学正式的课外活动项目，让学生在这方面的表现可纳入体育与课外活动评估分数。

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这队全女生舞龙队舞龙的表现不俗。

哈斯丽娜：从小爱看舞龙狮

今年2月才调往该国中升任副校长的哈斯丽娜说，她自小就喜爱看舞龙狮表演，但却没有机会接触和学习，直到她结识华体会创办人赖国平，便燃起她欲在校内成立舞龙狮文化学会的意愿。

她受访时说，她2个月前邀请华体会成员进入该校交流，向校内各族学生讲解舞龙舞狮文化及表演技巧，所以此时成立舞龙狮文化学会是最好的时机。

她说，校方认为舞龙狮是非常好的运动，有助于提升学生纪律，这无关宗教及种族，而是华族的传统文化，因此决定明年初成立舞龙狮文化学会。这2个月来已吸引各族学生报名响应，而且也有许多女学生愿意参与，令她感到鼓舞。

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“如今大家都在提倡男女平等，男生能做的，只要提供适当训练，女生同样能做到，就如足球队及藤球队也有女性加入，所以我深信本校的舞龙狮文化学会将闯出美好的一片天。”

她说，舞龙看似容易，但舞起来累到不行，她深深体会到其辛苦，也领略到舞龙的团队及纪律精神，这有助于帮助学生学到课本外的知识。

巾帼不让须眉，舞龙不是男生的专利，女生也有能力参加。左起是林佳萱、曾楚蕙、李盈欣、何姿萱、黎伊琳、哈斯丽娜、依卡、依查及苏菲亚。

舞龙狮后年列入体育健康课本

她说，她是负责编辑教育部中四体育与健康课本的其中一人，舞龙狮将会是其中一个单元，此课本将于2020年出版，届时将让全国学生都了解到舞龙狮的精髓，包括让学生知道舞龙狮是根据鼓乐的韵律，摆出不同的招式及展示喜怒哀乐。

巫裔家长支持孩子参与

舞龙舞狮是大马多元文化的的一部份，巫裔家长也大力支持孩子参与。

哈斯丽娜说，巫裔家长的思想相当开明，让孩子选择所想学习的东西。我国各族都有各自的文化艺术，在大马学习各族的技艺是和谐的象征，也展现各族包容。

她说，除了舞龙狮，该校华裔也学习印裔及巫裔的文化艺术，印裔则学习巫裔及华裔的文化艺术等，她也鼓励其女儿和2名侄女也加入该校舞龙狮文化学会，成为舞龙队的一员。

“目前学生在我或其他教师的监督下，在课外时间到华体会的会所进行训练，让学生把时间用在有意义的事情上，尤其对不爱读书的学生更佳。”

全女生舞龙队一员何姿萱（15岁）受访时说，她平常都爱看舞龙舞狮表演，加入舞龙队后更加喜爱，也让她了解到团队精神的重要性。舞龙狮并不是男生的专利，女生也能舞出很好的技巧。

依卡则说说，她自小从没看过舞龙舞狮表演，所以知道学校成立舞龙狮文化学会后，便决定加入以获取新体验。