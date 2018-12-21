【暖势力】带头率国中生拜师学艺‧马来女副校长舞龙头
【暖势力】带头率国中生拜师学艺‧马来女副校长舞龙头
（槟城‧北海21日讯）文化传承不分种族！威北甲抛峇底阿都卡迪尔国中巫裔女副校长哈斯丽娜以身作则“打头阵”，负责扛起龙头带领女学生舞龙。
这所国中在2个月前成立舞龙狮文化学会后，吸引逾30名各族学生加入，更训练出一支容纳各族的全女生舞龙队，彰显我国多元文化精神。
该校舞龙狮文化学会明年开学才正式推展，但43岁的哈斯丽娜号召已考完初中三评估考试的学生率先加入，再到槟城威省甲抛峇底华人体育会（华体会）“拜师学艺”，让舞龙狮文化学会成形。
三族教师任舞龙狮学会顾问
这对明年正式推展的舞龙狮文化学会有极大的推动力，该校已决定该学会的顾问由三大种族教师担任，即华、巫及印裔教师各1人。
该国中在短短一个多月的集训后，后天参与2018年第十届槟州同乐会威省大旗鼓舞龙狮大游行，也是该舞龙队成军后首次演出。
教育部副部长张念群日前宣布，教育部将舞狮和舞龙列为小学和中学正式的课外活动项目，让学生在这方面的表现可纳入体育与课外活动评估分数。
哈斯丽娜：从小爱看舞龙狮
今年2月才调往该国中升任副校长的哈斯丽娜说，她自小就喜爱看舞龙狮表演，但却没有机会接触和学习，直到她结识华体会创办人赖国平，便燃起她欲在校内成立舞龙狮文化学会的意愿。
她受访时说，她2个月前邀请华体会成员进入该校交流，向校内各族学生讲解舞龙舞狮文化及表演技巧，所以此时成立舞龙狮文化学会是最好的时机。
她说，校方认为舞龙狮是非常好的运动，有助于提升学生纪律，这无关宗教及种族，而是华族的传统文化，因此决定明年初成立舞龙狮文化学会。这2个月来已吸引各族学生报名响应，而且也有许多女学生愿意参与，令她感到鼓舞。
“如今大家都在提倡男女平等，男生能做的，只要提供适当训练，女生同样能做到，就如足球队及藤球队也有女性加入，所以我深信本校的舞龙狮文化学会将闯出美好的一片天。”
她说，舞龙看似容易，但舞起来累到不行，她深深体会到其辛苦，也领略到舞龙的团队及纪律精神，这有助于帮助学生学到课本外的知识。
舞龙狮后年列入体育健康课本
她说，她是负责编辑教育部中四体育与健康课本的其中一人，舞龙狮将会是其中一个单元，此课本将于2020年出版，届时将让全国学生都了解到舞龙狮的精髓，包括让学生知道舞龙狮是根据鼓乐的韵律，摆出不同的招式及展示喜怒哀乐。
巫裔家长支持孩子参与
舞龙舞狮是大马多元文化的的一部份，巫裔家长也大力支持孩子参与。
哈斯丽娜说，巫裔家长的思想相当开明，让孩子选择所想学习的东西。我国各族都有各自的文化艺术，在大马学习各族的技艺是和谐的象征，也展现各族包容。
她说，除了舞龙狮，该校华裔也学习印裔及巫裔的文化艺术，印裔则学习巫裔及华裔的文化艺术等，她也鼓励其女儿和2名侄女也加入该校舞龙狮文化学会，成为舞龙队的一员。
“目前学生在我或其他教师的监督下，在课外时间到华体会的会所进行训练，让学生把时间用在有意义的事情上，尤其对不爱读书的学生更佳。”
全女生舞龙队一员何姿萱（15岁）受访时说，她平常都爱看舞龙舞狮表演，加入舞龙队后更加喜爱，也让她了解到团队精神的重要性。舞龙狮并不是男生的专利，女生也能舞出很好的技巧。
依卡则说说，她自小从没看过舞龙舞狮表演，所以知道学校成立舞龙狮文化学会后，便决定加入以获取新体验。
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