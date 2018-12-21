“人间有真情”·孟晚舟日记感谢陌生人送暖 正处于保释期间的华为副董事长、财务总监孟晚舟周三撰写日记，述及因得到不少陌生人的关爱而感动，称“人间自有真情在，当自己遇到危难的时候，才知道曾经被这么多的陌生人关爱着”。

（加拿大．渥太华21日讯）正处于保释期间的华为副董事长、财务总监孟晚舟周三撰写日记，述及因得到不少陌生人的关爱而感动，称“人间自有真情在，当自己遇到危难的时候，才知道曾经被这么多的陌生人关爱着”。

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据了解，孟晚舟一向有撰写日记的习惯，她提到一名日本人对其发送的声援信，“着实让我温暖了一把”。“好人终有好报，没想到，（福岛大地震）8年之后，这份回报以一个普通日本人的来信展现在我面前，让我的心里充满了无比的自豪与宽慰。”

孟在文中表示，律师在保释当天告诉她，不少陌生人打电话到律师事务所，称愿意用自己的财产为其担保，当她听了这些话后，“我禁不住泪流满面，泣不成声，不是为自己，而是为这么多人愿意相信我，愿意信任我的陌生人”。另孟坦言，这些陌生人不认识、甚至不知道她，但他们知道华为，且认可并愿意相信她。

孟晚舟目前获准保释，法院将举行聆讯，以决定是否把她引渡到美国，不过，加拿大新民主党国会议员戴维斯则发出公开信，声称“不能把孟晚舟交给美国人”，他又指美国要求加拿大拘捕孟晚舟是出于政治原因，而加拿大决不能让特朗普操纵。

据知情人士透露，前加拿大外交官康明凯在中国被捕后，不但被禁止见律师、每天早中晚都要接受讯问，晚上睡觉还不准关灯。

据称目前康明凯身体没有被凌辱的迹象，但压力很大。

另据加媒引述消息说，中加正讨论遣返第三位被扣加国公民麦克弗事宜，若消息属实，可望有助缓和两国紧张关系。

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汇丰 渣打切断与华为业务关系

孟晚舟被指向汇丰银行（HSBC）隐瞒利用香港空壳公司Skycom与伊朗交易被捕后，《华尔街日报》引述消息人士指出，曾协助华为崛起的银行汇丰及渣打，认为目前华为风险太高，决定不再提供任何新的银行服务或融资。