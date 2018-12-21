战略大洗牌·7千美军将撤出阿富汗 继宣布从叙利亚撤军后，美国总统特朗普据报亦决定从阿富汗大幅撤军。

（美国．华盛顿21日讯）继宣布从叙利亚撤军后，美国总统特朗普据报亦决定从阿富汗大幅撤军。

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美媒周四披露，特朗普不理国务卿蓬佩奥、国防部长马蒂斯等人反对，决定从阿富汗撤军，以兑现竞选承诺。《纽约时报》引述国防官员指，撤军规模或占约一半的7000人。目前驻军人数为1.4万人。

有美国官员忧虑撤军会让塔勒班有趁可乘，导致阿富汗的局势更混乱。

《华尔街日报》披露，特朗普周三宣布从叙利亚撤军的同日，决定大幅削减阿富汗美军数目，马蒂斯随即次日以意见不合为由，向特朗普请辞。

《华盛顿邮报》则报道，特朗普周四在白宫与官员开会，要求国家安全顾问博尔顿执行阿富汗撤军，但遭对方拒绝。

美国参与阿富汗战争至今已17年，马蒂斯等人去年曾推动阿富汗战争新战略，成功促使特朗普同意增兵，协助训练阿富汗政府军，并对抗塔勒班、伊斯兰极端组织“哈里发国”（IS）及基地等恐怖组织。

但特朗普当时曾明言，美国对阿富汗的支持不是无限制，暗示终有一日会撤走。

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国家安全委员会发言人说，白宫不会评论未来的战略发展，美国国防部亦拒绝回应。