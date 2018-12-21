拉菲兹“失望”幽默推文‧“2天不吃午餐没瘦” 他今早先在其推特推文写道：“抱着希望后，今早有一种伤心、空虚、失望的感觉。一定会有人加油添醋：这就是选民的感受，直接骑劫成政治推文。然而这与政治无关。这是我这两天没吃午餐但体重仍没有下降的感受。失望。”

（雪兰莪‧八打灵再也21日讯）公正党前副主席拉菲兹今早幽默地推文，为其两天不吃午餐但却没看见瘦身效果的结果感到失望。

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网民纷纷在其推文留言提供各种瘦身方法后，他接着撰文表示，英国前首相邱吉尔也肥胖但却无人批评，在回应网民留言时也反问，若想要肥胖但不失望，是否要成为首相。

他今早先在其推特推文写道：“抱着希望后，今早有一种伤心、空虚、失望的感觉。一定会有人加油添醋：这就是选民的感受，直接骑劫成政治推文。然而这与政治无关。这是我这两天没吃午餐但体重仍没有下降的感受。失望。”

网民留言说，这才两天，并建议拉菲兹不吃晚餐而不是午餐，后者则回应说，“这才是问题。我的晚餐时间满档。”

网民对于拉菲兹瘦身行为感到好奇，在其帖文下询问后者何时开始有决心要瘦身及是否采取生酮饮食？

拉菲兹则幽默回应，自从穿T恤总显出肚腩后，就有意瘦身。

他接着推文说，网民在推特要求他运动、减少食量及不要喝甜饮的留言增加他伤心、空虚及失望的感受，还写道：“邱吉尔也肥胖但却无人批评。”

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网民在其帖子下留言说，民众没有对邱吉尔肥胖的身材多言是因为他当时担任首相一职；拉菲兹回应时则说：“哈哈哈，这是好理由。那若想要肥胖但不失望，是否要成为首相？那样的话就糟糕了。”