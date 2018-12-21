美国财长：市场对升息反应过度．美股逼近熊市 美国股市周四大跌，纳斯达克综合指数和标普500指数濒临跌入熊市的边缘，投资者对政府可能停摆的担心加剧，并且还受到联储局最新的利率预期拖累。

（图：美联社）

（美国．纽约、华盛顿21日讯）美国股市周四大跌，纳斯达克综合指数和标普500指数濒临跌入熊市的边缘，投资者对政府可能停摆的担心加剧，并且还受到联储局最新的利率预期拖累。

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周四收盘，纳指跌108.42点或1.6%，至6528.41点，盘中一度较8月29日高点下跌逾20%。若收盘触及或跌破6487.75点，纳指将成为美国3大指数中首个总结始于2009年3月的牛市的指数。

标普500指数跌39.54点或1.6%，至2467.42点。该指数过去3个月累计下跌15%，逼近熊市区间。

道琼斯工商指数跌464.06点或2%，至22859.60点，盘中稍早一度跌679点。

3大指数均已触及2017年秋季以来最低水平，而MSCI衡量发展中国家股票的指数同期仅下跌7.2%。

虽然投资者顾虑联储局下一步行动，美国财政部姆钦却为联储局的利率展望提供了辩护，认为投资者过于看重进一步升息的可能，并指出联储局暗示紧缩可能已接近尾声。

姆钦周四接受霍士商业台采访时表示：“我认为市场反应过头了，他们是对联储局主席的评论感到失望。”

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周三，联储局决定升息，符合广泛预期；联储局主席鲍威尔暗示，他对明年紧缩政策会更加谨慎。

当天的信息混杂，未能缓解投资者对联储局正在犯下政策错误的担忧。美国股市创下2011年以来联储局联邦公开市场委员会（FOMC）决策公告日的最大跌幅；随着政府关停的威胁增加，跌势延续至周四。

虽然拒绝说自己是否认同联储局的两次升息预期，但姆钦表示，如果通膨保持低位，明年的利率路径可能会发生变化。他强调了联储局传递信息的部份内容，这些信息表明联储局在决定是否加息时会更加缓慢。

“你不能只看两次升息的标题新闻。你必须看点阵图的17个点。点阵图区间的高端显著下降，并且仍然存在相当广泛的分散，表明一些联储局官员认为他们不需要升息太多。”

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程序化交易放大市场波动

姆钦表示，联储局已经表示“接近完成”升息，并且其决策将依赖于数据，与此同时美国股票仍然“很值钱”。他把市场下跌的部份原因归咎于程序化交易放大了市场波动。

姆钦还淡化联储局逐步缩表策略损害债券市场流动性的担忧，表示这可能会让他们在必要时再次将其作为政策工具。