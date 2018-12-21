玻宗教司：伊斯兰非种族主义‧“勿因一个人迁怒族群” 他昨晚进行宗教讲课时表示，消拯员莫哈末阿迪在百年兴都庙骚乱事件中被打至重伤，挣扎多天后不治去世的事故，就是最好的例子。

阿斯里：伊斯兰不是种族主义的宗教，不能因为对一个人不满而迁怒于同一种族和肤色的人。（图：星洲日报）

（玻璃市‧加央21日讯）玻璃市宗教司拿督阿斯里说，伊斯兰不是种族主义的宗教，不能因为对一个人的不满，而迁怒于同一种族和肤色的人。

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他昨晚进行宗教讲课时表示，消拯员莫哈末阿迪在百年兴都庙骚乱事件中被打至重伤，挣扎多天后不治去世的事故，就是最好的例子。大家不能因为导致阿迪去世的人，而迁怒与肇事者同一肤色的族群。

他说，伊斯兰不会因为种族或肤色而怪罪或拒绝一个人，没有一个人有权和有能力选择自己的肤色或种族，不管任何宗教都会禁止信徒侮辱他人的肤色或种族，包括伊斯兰也禁止穆斯林这么做。

“没有任何种族是高高在上的。没有黑人比黄种人高尚，也没有白种人比黑人崇高，更没有黄种人比白种人更好。”

阿斯里说，重点在于个人品德，与肤色、种族无关。因此，穆斯林必须时刻自我提醒：伊斯兰不是马来人专属，任何人都可以信奉伊斯兰。

“我们对一个人不满，只能因为对方的行为不佳，而绝不能是因为对方的种族、肤色关系。”