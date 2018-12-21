全球最短名字？巫裔女名叫S 姓名无奇不有。一名来自双溪大年的马来女童拥有以69个英文字母组成的全马最长姓名，有一名女子则是以单字母S命名。

S的单字母名字不仅在她求学时期成为大家的话题，在她进入职场后也是话题不断。（图片取自Astro Awani网站）

（吉隆坡21日讯）姓名无奇不有。一名来自双溪大年的马来女童拥有以69个英文字母组成的全马最长姓名，有一名女子则是以单字母S命名。

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Astro Awani报道，这名32岁女子S，或是全马或全球拥有最短名字的人。

常须出示身份证

她的名字不仅在她求学时期成为话题，在她进入职场后也是如此。

她说，当她介绍自己的名字时，许多人并不相信，并以为那是假名，因此她须出示身份证来证明。

“填写表格时，有些人会嘲笑看似奇怪的名字，我也表明我的名字确实是如此。

“父亲给予我这样的名字，但我觉得开心，求学时期并没有问题。虽然有些人因S是超人（Superman）的名字而嘲笑，但这无所谓，S这个字母没问题。”

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简短名字常闹笑话

S说，名字过于简短也会面对困难，特别是要取得对方的信任；不少与她接触过的朋友、政府官员及校方在她登记名字时不相信这是真名。

因此，她经常随身携带大马卡出外，即便只是陪伴孩子到附近的游乐场游玩。

她说，虽然她的名字只有单一字母，其丈夫在结婚时因太过紧张，在念出婚约时重复了7次。

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她也分享了一些因太过简短的名字而发生哭笑不得的趣事，如到牙科诊所时，负责登记的医生以为护士没有填写完整名字而责骂护士。

育有3名孩子的她也为其孩子取了简短的名字，分别是Yani（10岁）、Dani（4岁）及Wani（1岁）。

父亲：方便记就行

另一方面，为S取名的父亲鲁斯里阿末阿都卡林说，他因家族姓氏太长而为孩子取名为单一字母S。

他说，S意味着便利（senang），并希望S拥有幸福的生活，他也认为，无论任何名字，只要方便他人呼叫或记住便足矣。

除了S，他为另3名孩子取了简短易记的名字，即Liz、Maz及Hani。