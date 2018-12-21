卡迪耶欣：成“分裂社会”人物‧“瓦达应辞职” 卡迪耶欣（A Kadir Jasin）今日在其部落格指出，瓦达慕迪已经成为“分裂社会”的人物，因此应该主动辞职，以免拖累首相敦马哈迪。

（雪兰莪‧八打灵再也21日讯）施压首相署部长瓦达慕迪辞职呼声持续多日，资深报人卡迪耶欣今日加入其中，开腔要求瓦达慕迪主动辞职。

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卡迪耶欣（A Kadir Jasin）今日在其部落格指出，瓦达慕迪已经成为“分裂社会”的人物，因此应该主动辞职，以免拖累首相敦马哈迪。

卡迪耶欣是团结党最高理事，同时也是首相媒体顾问。

不过，他在这篇部落格文章强调，仅是以个人身份发言。

有指他更关注巫统跳党课题多于在雪州USJ25区施菲尔斯里马哈马廉曼兴都庙骚乱事件中死亡的消防及拯救人员莫哈末阿迪事件，但他反驳表示他也在此事件上有所感触，但不至于失去理智及思考能力，不应该让情绪控制自己。

“我并非不要正义，我不是不要部长瓦达慕迪被采取行动，更何况我现在也认同大众想法，即瓦达慕迪已失去资格及地位继续成为部长，更何况是作为维护国家团结的部长。”

他说，瓦达慕迪已被给予机会及最高的尊重成为内阁成员，但他却浪费了这些机会及尊重。

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“我们可以继续挑拨情绪，若我们是不负责任的人，我们也可用已故阿迪的名字煽动他人的情绪，但这是我们想要的，或是已故阿迪选择成为消拯人员想要看见的局面？”

他说，任何职业都有风险，只是风险高与低，并表示他相信阿迪理解其职业风险。

他说，这起不幸事件并不是阿迪错误选择职业，不幸的是他在暴乱中执行抢救生命及财物时被杀害。

他表示，无论任何种族或宗教，导致阿迪死亡的罪犯或犯罪集团必须被逮捕及被判处惩罚。

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他指出，这起不幸事件的发生是当土地拥有者即一家菲律宾集团采用不负责任及挑拨的方式，雇用一群巫裔以“控制”一所在“过渡期”及“搬迁期”的兴都庙。

“而那些巫裔，无论因贪图那150至300令吉的钱，或怀有其他意图，接受了这个不寻常及风险的任务。无论是有意或无知，那些受雇巫裔已涉及兴都庙政治数十年了。

“这些信徒争夺该庙宇管理权并不仅是为了要祈祷，也不乏为了钱。那间庙宇有很多钱。”