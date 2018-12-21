王晓庭：对不公不义“静静”‧“社青团迟早被唾弃” “针对内阁不理民意、不先收集人民意见，执意强行要落实废除死刑的做法，社青团的立场是甚么？

（吉隆坡21日讯）马青总团长王晓庭说，民主行动党社会主义青年团（社青团），在希盟执政后也延续了其母体的“静静”风格，这一届的社青团已成了该组织有史以来最软弱最无力的一届，迟早会遭国内的青年唾弃。

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王晓庭发表文告说，社青团在当今的交通部长陆兆福、森州行政议员张聒翔和公共账目委员会副主席黄家和等人的领导时，曾是一群敢怒敢言，不畏权贵的青年；但是如今的社青团对于社会上的不公不义，不只是没有立场，也完全静静，如同没有存在一般。

“针对内阁不理民意、不先收集人民意见，执意强行要落实废除死刑的做法，社青团的立场是甚么？

赞成、反对？社青团母体是执政党中主要一员，难道社青团就静静，甚么都不做吗？”

她说，青年应该拥有主见，虽然不要为了反而反，但是当一项政策与建议，在民间出现太多的不同意见时，绝对是应该深入了解当中原因，而不是不闻不问不理不睬；这绝对不是也不应该成为年轻人的模范。

“青年都好奇，社青团如今是否还存在，因此或许社青团应该回应，他们是否认同废死、他们是否接受希盟回收退党议员、他们如何看待所有希盟国会议员都需向内阁的决定点头等等各项课题。”

她说，她相信社青团中有不少是拉曼大学学院的学生或校友，对于财政部长林冠英一而再指责拉曼遭利用并且妖魔化拉曼，社青团的拉曼校友，又如何看待？