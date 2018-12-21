末沙布：拟数新计划．鼓励参加陆军后备军 国防部长莫哈末沙布指出，希盟政府废除了国民服务计划（PLKN）后，目前正在拟定几项新的计划给青年参与，而政府同时鼓励各族群积极参加陆军后备军（Wataniah）。

末沙布（右二）在国防卫队课程的结业仪式结束后与来自海外的学员交流。左一是新加坡海军学员肖恩乔纳森。（图：星洲日报）

（吉隆坡21日讯）国防部长莫哈末沙布指出，希盟政府废除了国民服务计划（PLKN）后，目前正在拟定几项新的计划给青年参与，而政府同时鼓励各族群积极参加陆军后备军（Wataniah）。

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“国防部正在重新编排数项整体计划，尤其是鼓励各族青年参加陆军后备军。”

他表示，由于政府已经将国民服务计划易名，并交由青年及体育部管辖，因此类似的计划需重新编排。

“我们正在重新研究和编排新的课程，迟些会作几项宣布，因为要确定各族人民都能够参与后备军的训练。”

也是国家诚信党主席的末沙布今日主持国防卫队学院第38届课程结业文凭颁发仪式后，受询及国防部昨天发表文告否认该部会重新考量录取75名印裔青年后备军，当中60人最近被指不具资格加入后备军的课题，这么回应。

“最近这项课题发生了一点小误会，国防部会再看最新情况和采取适当的行动。”

较早时，末沙布颁发结业文凭予45名毕业的军官学员。