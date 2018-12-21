丽娜：任何决定须经主席理事会‧希盟成员党应同声同气 “对我来说，不管任何决定和言论（有关希盟成员党的合作课题）都应该由党主席理事会做出讨论。”

（沙白安南22日讯）土团党妇女组主席拿督斯里丽娜哈仑今日指出，希望联盟的任何决定，包括有关成员党之间的合作问题应该先在希盟党主席理事会上讨论后才做出宣布。

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丽娜表示，这是因为希盟如今已是执政的联邦政府，因此成员党应该同声同气。“可是目前的情况看来，很多人已发表各种看法（对希盟），最重要的是我们必须时时刻刻展现出同声同气。”

“对我来说，不管任何决定和言论（有关希盟成员党的合作课题）都应该由党主席理事会做出讨论。”

丽娜也是乡村发展部长，她出席当地回校活动后针对行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥发表不建新大马行动党将离开希盟的言论，做出回应。

此外，针对一些人要求首相署部长瓦达姆迪辞职的课题，她表示这是人民的心声和看法。

莫哈末拉兹：勿揣测巫统党员加盟

另一方面，土著团结党宣传主任的莫哈末拉兹指出，任何一方都不应揣测最近一些出走的巫统党员，将会加入土团党。

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“他们只是退出巫统，并没有提到要加入哪一个政党，惟人们的印象是说他们会加入土团党，因为土团党是土著政党。”

也是经济事务部副部长的莫哈末拉兹希望大家公平看待此事，因为马哈迪已经表明，任何有意加入土团党的巫统前党员或领袖所提出的申请，该党是会有一个严谨的接纳程序。