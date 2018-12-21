越南辣椒农药超标·李文材：加强海关检验阻进口 卫生部副部长李文材说，该部和农业部会加强合作，在海关进行更严谨检验措施，拦阻农药超标的越南进口辣椒，不会流入我国市场。

（吉隆坡21日讯）卫生部副部长李文材说，该部和农业部会加强合作，在海关进行更严谨检验措施，拦阻农药超标的越南进口辣椒，不会流入我国市场。

广告

他说，该部正在密切关注，并会加派执法官员进行市场监督。

李文材是针对市场出现含农药超标越南辣椒事件，受星洲日报访问时说，检举农药超标的越南辣椒，是属于卫生部权限，但也涉及农业部，因此两部门会加强合作一起监督。

在几个月前，本地市场也传出类似含农药超标的越南进口辣椒，卫生部及时（9月14日）作出防范工作，并发出禁令。

陈苏潮：本地辣椒供应不足

大马菜农总会主席陈苏潮说，由于本地生产辣椒的数量不够应付市场，因此很多是由越南和泰国进口。

他说，越南和泰国进口的辣椒，占市场很大比例，可说超过50%，换句话说，本地的辣椒市场很依赖进口辣椒。

广告

类似含农药超标的越南辣椒，不是第一次在本地市场出现，之前也发生过，一些可能不是通过正式关口进入，因此，执法当局必须加紧防范。

目前，越南辣椒的售价是每公斤7令吉，在大马市场是非常普通。

有消息指大马已成为农药超标的越南辣椒倾销的市场。