中国大使馆：西媒炒作涉疆议题．预防措施能阻恐怖主义 中国驻马来西亚大使馆说，新疆维吾尔自治区政府为打击恐怖主义和极端主义、维护新疆维吾尔自治区社会稳定和人民安全采取了一系列措施，这些努力与国际社会打击恐怖主义的大方向完全一致，也构成国际反恐努力的重要组成部份。

（吉隆坡21日讯）中国驻马来西亚大使馆说，新疆维吾尔自治区政府为打击恐怖主义和极端主义、维护新疆维吾尔自治区社会稳定和人民安全采取了一系列措施，这些努力与国际社会打击恐怖主义的大方向完全一致，也构成国际反恐努力的重要组成部份。

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“尤其是我们将打击与预防相结合，预防放在第一位，预防做得好，恐怖主义才能失去蔓延生根的土壤。”

中国大使馆今日针对近期不少西方媒体在议论、炒作涉疆议题，称中国政府将大量维吾尔族穆斯林关押在“再教育营”的报道，发表书面回应时强调，中方只是跟包括马来西亚的世界上众多的国家一样坚定地反对恐怖主义，因为我们也是恐怖主义的受害者。

声明指出，《中华人民共和国宪法》明确规定：“中华人民共和国公民有宗教信仰自由”。

尊重公民宗教信仰

声明说，中国政府依照宪法尊重公民的宗教信仰自由和民族风俗习惯，保护正常宗教活动，保障各少数民族的合法的权益和利益，维护各民族的平等、团结、互助关系，坚持民族平等和民族团结政策。

“实际上，伊斯兰事业在中国得到了很好的发展。早在中国唐宋时期，伊斯兰教就已经传入中国。

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“在1300多年的传播与发展中，伊斯兰教与中国悠久的文化传统互相影响和融合，逐渐形成了具有中国特色的璀璨伊斯兰文化。

“在中国，信仰伊斯兰教的有10个民族，2500多万人口。他们都是中华民族大家庭的重要成员，他们的宗教信仰、文化传统和生活习俗受到了充份尊重。

“目前在中国，有近4万座清真寺，伊斯兰教职人员数以万计。在中国任何的一个城市，都可以很容易找到清真餐厅。在几乎每一所大学和政府部门食堂都设有清真灶。

“每年斋月期间，中国政府在清真寺配备医药服务和降温设备，免费为封斋者提供开斋饭，还每年包机组织数千名穆斯林前往麦加朝觐。

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各族人口和谐相处

“新疆160多万平方公里土地上生活着2300多万居民，其中1300多万是穆斯林。维吾尔族、汉族、哈萨克族及回族等各族人口和谐相处、平等相待、守望相助，为新疆的和谐发展共同付出努力。

“近年来，新疆经济平稳健康发展，各族群众生活不断改善。很多到过新疆的人纷纷感叹，现在的新疆不仅很美丽，而且很安全、很稳定。”

声明说，中国政府希望各方重视中国官方发布的信息和介绍的情况，看到中国政府为尊重公民的宗教信仰自由和民族风俗习惯所做的努力。

