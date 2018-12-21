霹土团青：没不尊重首相‧“拉玛沙米指责过分” 土团党霹雳州青年团团长莫哈末哈菲慕彬今日发表文告指出，移交备忘录并不代表不尊重，反而是其中一种表达需求或建议给相关人士的方式。

莫哈末哈菲慕彬：拉玛沙米有双重标准。（图：星洲日报）

（霹雳‧怡保21日讯）霹雳州土团党青年团形容槟城第二副首长拉玛沙米指土团党青年团团长赛沙迪因发表土团党青年团质疑首相敦马哈迪而应该受到对付的言论，是过份且没有根据的指责。

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土团党霹雳州青年团团长莫哈末哈菲慕彬今日发表文告指出，移交备忘录并不代表不尊重，反而是其中一种表达需求或建议给相关人士的方式。

“土团党青年团移交备忘录给首相，促请掌管国家团结及社会和谐事务的首相署部长瓦达姆迪辞职的做法，是要表达土团党青年团的立场而已。”

他表示，土团党青年团的确抱着很高的期望，并希望这项需求能够成真，然而，要是无法达成，土团党青年团也会遵守首相作出的任何决定。

他说，土团党霹雳州青年团认为拉玛沙米在类似的课题上采取双重标准。当社青团团长于7月2日公开指责首相的决定时，拉玛沙米没有发声，也没有促请行动党采取行动对付对方。

“难道拉玛沙米当时不认为有关行为是‘侮辱’首相的智慧？”

他认为，拉玛沙米理应先“做功课”，并在今后发文告时加倍小心。大家都有责任一起维护希盟各党之间建立下来的稳固关系，并继续负起人民给予的信任。