方天兴：建立“全面战略伙伴”．马中关系稳固提升 华总会长丹斯里方天兴坚信“新马来西亚”政府将继续加强马中关系，两国自建交44年以来的所建立的“全面战略伙伴”关系，将持续稳固和提升。

方天兴（右）与北京市委统战部部长齐静相见欢；左为印尼中华总商会执行顾问张锦雄。（图：星洲日报）

（中国．北京21日讯）华总会长丹斯里方天兴坚信“新马来西亚”政府将继续加强马中关系，两国自建交44年以来的所建立的“全面战略伙伴”关系，将持续稳固和提升。

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他说，尽管我国在今年5月大选中出现政权轮替，换了新政府，但马、中两国关系依然密切良好，新任首相敦马哈迪和拿督斯里安华，这几个月来都相继访华，和中国国家领导人会面并多次表明两国关系持续跃进及支持和响应中国“一带一路”的鲜明立场与国策。

他说，我国改朝换代后，与中国关系，包括经贸往来各方面，仍然维系在不可分割的最前端，中国仍然是我国最大的贸易伙伴国。

方天兴是应北京海外交流协会之邀，配合出席中国庆祝改革开放40周年纪念活动过程中，特别参观与考察中关村，中国国家自主创新示范区展示中心和百度公司，并出席有关欢迎宴后发表谈话。

马支持一带一路

方天兴说，我国政府一再表明全面支持中国的“一带一路”计划，站在华社或人民的立场，这是深感欣慰和全力支持的。

他深信，马中两国的双边贸易额方面，近年来都维持在大约1000亿美元的高水平上，今年的情况相信也会如此。

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除方天兴外，华总财政兼永远荣誉顾问丹斯里古润金，以及永久名誉会长丹斯里林玉唐也出席庆祝中国改革开放40周年纪念的系列庆祝活动。