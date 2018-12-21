社青：被要求辞职‧“瓦达成代罪羔羊” 他认为，目前要求瓦达姆迪辞职的指控都是毫无根据的污蔑。

（吉隆坡21日讯）社青团总秘书郑鸿杰说，以“斯里马哈马里安曼兴都庙的暴力事件”为由，要求首相署部长瓦达姆迪辞职，却放任致死莫哈末阿迪的凶手逍遥法外，这根本就是有意让他成为整起事件的代罪羔羊。

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他认为，目前要求瓦达姆迪辞职的指控都是毫无根据的污蔑。

他今日发表文告说，政府应该秉持着公平公正公开的态度迅速处理莫哈末阿迪的案件，将凶手早日绳之以法，而非本末倒置地纵容蠢蠢欲动的滋事者们，甚至如今还欲让事件增加多一位受害者，让积极关注事件的瓦达姆迪成为事件的代罪羔羊。

有心人煽动种族主义

他补充，政府不应继续让事件被有心人士利用来进行任何种族关系的煽动，甚至是借此玩弄政治手段。

他说，国家在兴都庙的骚乱事件上，已经失去太多，如今不应再让任何人或单位借此事再挑起任何事端。

“否则，这将让伺机而动的投机分子滋事分子及种族主义分子，有了再次煽动事件的可能！”

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他表示，新政府应在此关键时刻展示出对改革的坚决，对暴力事件零容忍。对付真正的凶手，而不是随着无依据的指控进行政治问责。

郑鸿杰呼吁政府不要一再因为某些极端分子的挑衅而放软姿态，因为这将加剧种族主义问题的滋长。任何的种族主义、种族政治和种族政策都是阻碍国家进步和团结的绊脚石。