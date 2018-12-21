消息人士：土团青要求革除瓦达‧“赛沙迪非主谋” 消息人士告诉《新海峡时报》，也是青年及体育部长的赛沙迪只是其土青团同僚的“协调人”，协助他们将备忘录提交给敦马哈迪。

（图：星洲日报）

（吉隆坡21日讯）消息人士指出，土著团结党青年团团长赛沙迪不是一批土团青党员向首相呈备忘录要求革除瓦达姆迪部长职一事的“主谋”。

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据了解，在首相办公室提呈有关备忘录时，赛沙迪和3名土青团执委在场。

只是“协调人”

消息人士告诉《新海峡时报》，也是青年及体育部长的赛沙迪只是其土青团同僚的“协调人”，协助他们将备忘录提交给敦马哈迪。

“如果没有他在场就不能进入首相办公室，所以他用车把我们‘偷运进入首相办公室。”

这名消息人士在回应槟城第二副首席部长拉玛沙米的言论时，如是指出；拉玛沙米抨击土团青要求首相革除瓦达姆迪是在侮辱首相的智慧。

根据《新海峡时报》了解，有关备忘录是于周四“静悄悄”地交给首相，并没有对外张扬，尤其是让媒体知道。

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土青团声称，瓦达姆迪在雪州USJ25区施菲尔斯里马哈马廉曼兴都庙骚乱事件中，无法缓解种族紧张局势，所以要求首相革除掌管国家团结及社会和谐事务的瓦达姆迪。

瓦达姆迪在事发后指责警察，且至今还没有对他指印度人在我国受到歧视的旧视频道歉。

截至周四，已有逾29万人签署要求瓦达姆迪卸下部长职的网上请愿书，距离目标30万人只有一步之遥；这项签名请愿书是由“选民意识行动”（GPS）发起。