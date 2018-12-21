林冠英：涉1MDB弊案．马向高盛索偿313亿 财政部长林冠英今日告诉《金融时报》，政府寻求的赔偿额，超过其支付给高盛的6亿美元手续费，以及银行安排3批债券发行造成的损失。

（吉隆坡21日讯）政府将向高盛集团追讨75亿美元（313亿令吉）的赔偿金。

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财政部长林冠英今日告诉《金融时报》，政府寻求的赔偿额，超过其支付给高盛的6亿美元手续费，以及银行安排3批债券发行造成的损失。

“我们不仅要看（债券）费用和发行量（交易量），还要看更大的金额。他们的数字是18亿美元，我们的是75亿美元。”

林冠英说，政府目前还没有和高盛进行任何谈判，若有，谈判工作将由总检察长领导。

内阁有最终决定权

他补充，至于是否接受高盛提出的任何献议，内阁将有最终决定权。

政府之前已经针对一马公司发行总计65亿美元的债券弊案，向高盛旗下3家子公司提出刑事诉讼。

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这3家子公司分别是在2012年至2013年安排3批债券发行的高盛国际（英国），以及高盛（新加坡）私人有限公司和高盛（亚洲）有限公司。

他们被指控协助高盛遗漏重要信息，并在债券发行通知中发表不实声明。

高盛投资者在美兴讼投资银行界人士认为，高盛因安排发行债券而从一马公司处获得约6亿美元的手续费过高。

另一方面，据彭博社报道，高盛投资者周四在纽约法院提出集体诉讼，要高盛为隐瞒一马公司丑闻等事项，作出赔偿。

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报道说，起诉人是在2014年2月28日至2018年12月17日期间购买高盛股票的投资者。

他们在诉状中指控高盛针对自己的生意与业务，提供错误和具误导性的信息。这些信息包括隐瞒它涉嫌和一马公司串谋欺诈和洗钱骗局。

新加坡警方调查高盛

另一方面，新加坡警方也将调查高盛和一马公司的关系。

熟悉一马公司案调查工作的不具名人士向彭博社说，当局尝试确定，高盛在2012至2013年3次安排一马公司发行债券时抽取的6亿美元手续费，是否有注入其新加坡的子公司。

虽然新加坡警方早在2017年就开始调查一马公司，但一直都没有调查高盛新加坡子公司。