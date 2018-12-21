“难摆脱考试作业簿”‧小学教师：淡化应试教育变空谈 小学教师说，虽然教育部自2011年起推行校本评估，但是校长和教育部官员仍以学生的考试成绩为教师教学评估的依据，同时也设下学生必须完成的作业簿目标，导致“淡化应试教育”沦为空泛的教育方针。

（雪兰莪．八打灵再也21日讯）小学教师说，虽然教育部自2011年起推行校本评估，但是校长和教育部官员仍以学生的考试成绩为教师教学评估的依据，同时也设下学生必须完成的作业簿目标，导致“淡化应试教育”沦为空泛的教育方针。

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因此他们对如今废除一至三年级正式考试的“快乐学习”政策，表示不乐观看待。

一名三年级华文科教师接受本报电访时说，虽然教育部多年前推出校本评估及鼓励21世纪的多元化教学，但是实际上，各校仍摆脱不了考试，导致教师的教书方式没有改变。

“废除考试的理念很不错，但是华小普遍上还是要考试的，就连下午补习班都有考试，所以我认为，应该不可能做到完全没有考试。

教师需赶作业簿进度

“校长会在会议上问为什么这个班级的成绩这么差，然后负责的教师需要站起来解释，这使教师很有压力。学校也有买很多作业簿，做不完时，校方会要求教师解释，所以教师教书除了赶课程，也赶作业簿进度。”

他说，这促使教师没有时间以更有趣和生动的方式教学，例如要放弃让学生进行有趣的实验。

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“虽然教育部之前说不能买作业，但是校长还是有买，学生也已经购买2019年的作业簿了。三年级华文科就有笔顺、书法、每月评估作业簿和各类刊物等。”

他认为，若教师无需赶考试范围和让学生赶完成作业簿，便有时间进行更多与实际生活结合的多元化教学，例如带学生到植物园参观，学习相关词汇，再要求学生写一篇日记或作文。

成绩须“看起来有进步”

有些要求欠缺逻辑

另一名教师则说，教育部的政策看起来很不错，但是往往在执行上出现落差，有些要求欠缺逻辑，使理念失去意义，在这方面需多加监督。

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“好比课堂评估有六个等级，第一为最弱，第六为最强，但是教育部官员设下多项要求，使课堂评估失去意义。

对废考政策不乐观

学校接受到的指示是包括不能给学生第一等级、年终的成绩必须有最少第三等级、不能让学生一直维持同样的等级，必须给学生“看起来有进步”的评估成绩。

他说，以他执教多年的经验来看，往往上有政策，下有对策，理论和执行会有差距，因此对教育部废除一至三年级正式考试的政策不感到乐观，也担心到时会有更多作业簿或奇怪的要求。

“没有考试后，理论上教师会有更多弹性，但实际上会如何，教育部官员会以什么方式督促教师教学，还不知道。

“我们会在下周才回到学校开会商讨新学年的事情，就看到时有没有更明确的指示。”

他也说，学生人数过多也将影响课堂评估及快乐教学的实际执行。