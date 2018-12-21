玻又2巫统元老入土团‧旺赛夫：获批永久党籍 “我们（土团党）早已批准这2名巫统前领袖的党籍，他俩的党员证还在我的包包里，早前一直安排不到时间和他们见面交上党员证。”

土团党玻州暹裔代表兼州委宋文（左起）和旺赛夫陪受惠家庭选购开学用品，一起竖起拇指赞好。（图：星洲日报）

（玻璃市‧加央21日讯）土著团结党玻州秘书旺赛夫爆料，玻璃市再有2名具影响力的巫统元老跳槽加入该党，并获批永久党籍。

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“我们（土团党）早已批准这2名巫统前领袖的党籍，他俩的党员证还在我的包包里，早前一直安排不到时间和他们见面交上党员证。”

玻拒收8人名单将呈中央

他补充，该党已在州委会议通过一份玻州土团党拒收的8人名单，将会提呈给中央。不过他不愿透露涉及人士，相信他们是来自玻州巫统。

他今日与玻璃市福利基金会配合，赞助州内1500名贫寒学生到巨人霸级市场添购开学用品，每人130令吉包括校服、书包及文具。

询及接受巫统人跳槽是否违背选民意愿，旺赛夫说，人民拒绝的是涉贪、滥权、品行不好的巫统及国阵领袖，该党也同样会拒绝这些人。即使他们加入土团党，若有违法行径也不会逃过法网。

无论如何，他说，土团党的大门继续打开，而玻州也有不少巫统元老、地方领袖、现任州委，乃至国州议员都有意跳槽，不过所有入党申请都会经过审核。

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“我们不会拒绝任何人申请入党，但不担保可通过审核，我们会先过滤，只接受与我们有共同目标，共同推动新大马的人。”