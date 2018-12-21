霹300万特别款拨261校·128华小华中受惠 霹雳州政府拨款300万令吉，充州内261所学校的特别拨款，受惠的华小有111所、华中17所和淡小84所。

阿都尤努斯（前左四）主持移交特别拨款给其中6所受惠学校，与各学校的代表、出席的嘉宾合照。（图：星洲日报）

（霹雳．吉辇21日讯）霹雳州政府拨款300万令吉，充州内261所学校的特别拨款，受惠的华小有111所、华中17所和淡小84所。

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吉辇县的9所华小及1所华中，总共获得10万6269令吉95仙的水电费特别津贴。

霹雳行政议员阿都尤努斯今日在古楼育才小学礼堂，移交拨款给其中6所在巴里文打选区的华小与华中。峇眼色海国会选区内4所华小的水电费津贴，日前已由吉辇县议员陈雅彬、王惠姗、拿督斯里慕加希的古楼区华人助理洪德福往移交。

阿都尤努斯致词时说，每所学校获得的拨款额不同，州政府是以学生人数、教室数目等计算。

他说，例如吉辇中学获得5万636令吉15分、巴里文打新华小学2411令吉、知知西廊民生小学2116令吉90仙、角头南华小学1万6183令吉40仙、古楼育才小学1万令吉30仙、新路维新小学2099令吉60仙。

至于峇眼色海选区内的受惠华小为峇眼色海东华小学1万1973令吉20仙、阿罗邦士华小2653令吉20仙、新芒魏中华小学2843令吉50仙、牛啦育华小学3950令吉70仙。

他说，虽然学校属联邦政府管辖，但州政府对州内教育机构非常重视，明年的州预算也将拨出480万作为州内独中拨款。



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王惠姗（右五）代表州政府移交拨款给牛啦育华学校校长刘素花（左四），左起陈雅彬县议员、洪德福、庄明添、左五为张星财。右起为林宗生、陈海光、黄宗南、黄明正。（图：星洲日报）



