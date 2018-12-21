林冠英：减轻雨季生活负担‧拨1.6亿橡胶小园主援金 林冠英发表文告说，首相敦马哈迪关注和体恤橡胶小园主面对的困境，因此批准这项援助金。

（吉隆坡22日讯）财政部长林冠英今日宣布，内阁在本月12日的会议上已同意拨出1亿6478万3400令吉，作为27万4639个橡胶小园主发展局（RISDA）小园主的援助金，以减轻他们因雨季影响收入的生活负担。

广告

林冠英发表文告说，首相敦马哈迪关注和体恤橡胶小园主面对的困境，因此批准这项援助金。

年杪及明年初分发

“因此，财政部将提供1亿6478万3400令吉的特别拨款，总数600令吉的援助金将分为2个阶段分发，即今年杪300令吉和明年初300令吉。“他说，全国向橡胶小园主发展局注册的27万4639个橡胶小园主将受惠，其中25万5997人是属于拥有本身橡胶园地的小园主，另外1万8642人属于非园主的胶工（涉及的胶园地不超过2.5公顷）。

他指出，该部将把上述拨款交给负责监管橡胶小园主发展局的经济事务部，并希望这项援助金能够减轻收入受影响小园主的负担。