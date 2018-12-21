“没考试不念书很失败”．张念群：教育制父母应负责任 教育部副部长张念群说，如果没有考试，学生就不会念书，是非常失败的教育制度。

（布城21日讯）教育部副部长张念群说，如果没有考试，学生就不会念书，是非常失败的教育制度。

广告

她今日在“废除小学一至三年级考试汇报会”

上说，废除考试后，学生会“快乐到懒散”的说法是个误区，因为如果学生没有考试就不念书，不是他们的错，反而是教育制度与父母应该负起的责任。

“是应试教育制度导致他们只在考试的时候念书，或为了考试而念书。

我不希望父母说，今天没有了考试成绩单，我不知道孩子对科目的掌握程度。

每年两次“个人表现进展报告”

“如果父母只透过考试成绩来了解孩子的学习进度，那是需要改善的地方。”

广告

张念群说，随着教育部宣布2019年起废除一至三年级的考试，并以课堂评估取而代之，家长每年会收到两次孩子的“个人表现进展报告”。

她说，“个人表现进展报告”涵盖学生在每个科目上的表现，即教师会针对学生的掌握程度，给予1至6等级的评估；第一等级为最弱，第六等级则是最强。

她说，除了“个人表现进展报告”之外，教育部也为每个科目的教师准备了“个人报告”评估范本，让教师可以根据该科目的各个单元，记录学生的掌握能力。

“虽然教育部为每个科目的教师准备这项范本，但是并不强制要求每个科目的教师在教完每个单元之后，就评估班上所有的学生。

广告

“例如科学教师可以在教完第一单元之后，评估其中的20名学生对该单元的掌握程度，并把评估成绩记录在这个范本内。”

她强调，最终校方发给家长的，是各科目整体的掌握程度评估报告，而不是每个科目所有单元的评估报告。

“不过，若家长要求，校方可打印此详细纪录学生在单一科目里，对各单元掌握程度的评估报告给家长。”

她说，教育部自2011年开始推行校本评估，而教师和家长已经对课堂评估有了一定的概念，但是由于在此之前没有废除正式考试，导致学校教学仍以考试范围为主。

“如果没有废除考试，教师的教学就只注重考试范围，所以我们现在要加强课堂评估。”



