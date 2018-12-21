张念群：若没考试就不唸书‧“是非常失败教育制度” 她今日在“废除小学一至三年级考试汇报会”上说，废除考试后，学生会“快乐到懒散”的说法是个误区，因为如果学生没有考试就不唸书，不是他们的错，反而是教育制度与父母应该负起的责任。

（布城21日讯）教育部副部长张念群说，如果没有考试，学生就不会唸书，是非常失败的教育制度。

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“快乐到懒散”说法有误

她今日在“废除小学一至三年级考试汇报会”上说，废除考试后，学生会“快乐到懒散”的说法是个误区，因为如果学生没有考试就不唸书，不是他们的错，反而是教育制度与父母应该负起的责任。

“是应试教育制度导致他们只在考试的时候唸书，或为了考试而唸书。我不希望父母说，今天没有了考试成绩单，我不知道孩子对科目的掌握程度。

每年两次“个人表现进展报告”

“如果父母只透过考试成绩来了解孩子的学习进度，那是需要改善的地方。”

张念群说，随着教育部宣布2019年起废除一至三年级的考试，并以课堂评估取而代之，家长每年会收到两次孩子的“个人表现进展报告”。

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她说，“个人表现进展报告”涵盖学生在每个科目上的表现，即教师会针对学生的掌握程度，给予1至6等级的评估；第一等级为最弱，第六等级则是最强。

她说，除了“个人表现进展报告”

之外，教育部也为每个科目的教师准备了“个人报告”评估范本，让教师可以根据该科目的各个单元，记录学生的掌握能力。

“虽然教育部为每个科目的教师准备这项范本，但是并不强制要求每个科目的教师在教完每个单元之后，就评估班上所有的学生。

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“例如科学教师可以在教完第一单元之后，评估其中的20名学生对该单元的掌握程度，并把评估成绩记录在这个范本内。”

她强调，最终校方发给家长的，是各科目整体的掌握程度评估报告，而不是每个科目所有单元的评估报告。

“不过，若家长要求，校方可打印此详细纪录学生在单一科目里，对各单元掌握程度的评估报告给家长。”

她说，教育部自2011年开始推行校本评估，而教师和家长已经对课堂评估有了一定的概念，但是由于在此之前没有废除正式考试，导致学校教学仍以考试范围为主。

“如果没有废除考试，教师的教学就只注重考试范围，所以我们现在要加强课堂评估。”

制定标准非完全主观

各科课堂评估有范本

张念群强调，教育部已准备好各科目的课堂评估范本，因此课堂评估并不完全主观。

她说，教育部已经制定“学习表现与表现标准”，详细列明学生在每个科目的各个单元内，应该学习到的知识与技能，以及学生在每个科目的掌握程度，即第一（最弱）至第六（最强）等级的标准。

“这些参考和标准都已经准备好，各个科目有所不同，例如数学和科学，以及语文类的科目的等级标准，会有所不同。

“这些标准能确保教师客观地评估，教师的课堂评估不完全主观，不是教师‘觉得’学生的表现如何，就给甚么等级。”

她也说，教育部废除一至三年级的正式考试，并不代表不再有书面评估，教师还是能透过听写、随堂考或测验等方式，确保学生吸收到课堂内容。

“除了书面评估外，教师也可进行观察评估和口试评估等。”

不规定统一方式评估

她说，教育部不会规定全国各校教师要以统一的方式评估学生，反而会给教师足够的空间发挥创意，以制定适合学生的评估方式。

她也说，课堂评估不会加重教师的工作负担，因为教师只需在教育部所提供的范本内输入学生的等级，该系统便会自动显示该等级的标准阐述，协助教师完成学生的评估报告。

更多线上资讯加强教师培训

张念群说，教育部自2011年开始推行课堂评估，而今年8月进行的一项调查显示，有88%的教师知道并接触过课堂评估、7%的教师知道但没有接触过课堂评估，以及5%的教师不知道课堂评估。

“我们接下来会落实一系列措施，以加强教师对课堂评估的掌握，包括设立‘服务台’（Help Desk）、录制网络视频等辅助材料、透过媒体加强宣传与解说及透过师训学院（IPG）和学校改进专科培训员计划（SISC+）加强培训等。

“我们也会提供更多线上内容，这是我们2019年的方向，会在近期内做进一步宣布。”

她说，以往参与培训课程的教师，需要将培训内容传达给其他没有参与培训课程的教师，以致讯息在传递过程中流失，因此教育部将准备更多线上资讯，以改善此情况。

“我们会准备更多线上资料，虽然这个不见得比面对面的培训来得好，但是好处是可以把原汁原味的内容，更大程度的保留下来和传达出去。”

不能规定需完成作业簿数量

张念群说，各校不能规定学生应该完成的作业簿数量，也不该以此作为教师的关键绩效指标（KPI）。

“不是让学生做越多作业就是越好，这是应试教育下的观念。作业簿的需求，应该以学生的情况而定。”

询及废除考试后，校长将如何评估教师的教学表现时，她说，一个好的教师是能让学生进步的教师，而我国向来参考芬兰的教育体系，以推动全民教育。

“芬兰的教育体系是世界最好的，因为他们最弱和最强的学生之间的差距最小，这代表没有学生被忽略，这种全民教育是我们要努力的方向。”