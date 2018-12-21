李佳薇事业爱情两得意·“妹妹未来发展看个人造化” 2018年对李佳薇来说是个充实又丰收的一年，她如愿发了个人专辑《相反的是》，并接下许多宣传、表演活动；另外，她今年走桃花运，告别3年单身生活，与台湾籍男友甜蜜相恋，故今年对李佳薇来说可谓事业爱情两得意。

李佳薇2018年事业爱情两得意，2019年希望能到更多地方唱歌给大家听。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也21日讯）2018年对李佳薇来说是个充实又丰收的一年，她如愿发了个人专辑《相反的是》，并接下许多宣传、表演活动；另外，她今年走桃花运，告别3年单身生活，与台湾籍男友甜蜜相恋，故今年对李佳薇来说可谓事业爱情两得意。

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再过一星期就要迎接2019年了，李佳薇说明年的目标是：“要到更多的地方唱歌！”她也不排斥再上中国选秀歌唱节目，她说：“有邀约我都会参加，只要能够唱歌就好了。”李佳薇非常珍惜在海外表演的机会，她说毕竟不是长住那里，能够去到不同地方见见自己的歌迷，她定会好好把握。

李佳薇明晚（22日）将联同黄小琥及黄明志，3人在云顶云星剧场举行《飙到云顶演唱会》。她笑言，不只歌迷期待看他们3人演出，连她自己也很期待呢！

“我跟黄小琥完全不一样，连我自己都很难想像我们两人要怎么一起合唱，我觉得要来到现场听才会知道。”

虽说黄小琥和李佳薇皆是很能“飙唱”的人，但前者是有“灭绝师太”之称的低音蓝调女唱将；后者则是擅长飙高音的铁肺女王，一高一低不知届时会撞击什么样的火花呢？！

和妹妹互相照应

近年长居台湾的李佳薇，对上一次返马已是半年前，这次回来也没时间回芙蓉老家一趟，因年尾有许多尾牙、跨年活动，她结束演唱会后就将飞回台湾继续表演行程。

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虽然少了回家，但还好李佳薇的双亲经常飞到台湾，今年李佳薇的妹妹李佳欢，也到台湾long stay参加选秀节目《声林之王》，目前两姐妹住在一起，互相照应有个伴。问李佳薇妹妹可有意留在台湾发展？她说：“她很喜欢唱歌，至于之后怎样就要看她的造化了，现在还在比赛中，也很难说到太远的事。”

心态比技巧重要

看着妹妹从马来西亚到台湾参加比赛，一路的发展跟她当年飞到台湾参加《超级星光大道》时很相像，因此李佳薇也成了妹妹的人生导师，传授及分享一路走过来的心得，给妹妹一些心理建设，不过选歌方面她还是会尊重妹妹自己的喜好，她说：“其实比赛的最后，看的并不是你多会唱，而是参赛者以什么心态去看待节目、看待得失心，这些都很重要。”

李佳欢非常幸运有姐姐在一旁“罩住”，就连李佳薇本人也很羡慕地说：“她很幸福啊！她有个姐姐，我当年一个人孤伶伶的，比起当年的我，她现在很好了。”