张念群：前朝已批准．尽速完成迁校计划 教育部副部长张念群说，前朝政府已经批准，但还没落实的迁校计划必须尽速完成，因为如果拖延多时，有关迁校地区的人口结构和学校需求可能已经改变，以致影响迁校。

众人举锄动土，左起罗斯迪、巴哈仑、李妮达、黄再兴、梁耀雯、张念群、吴有平、林明珍、陈保泰、陈保隆、刘国友、韦枝成。（图：星洲日报）

（彭亨．直凉21日讯）教育部副部长张念群说，前朝政府已经批准，但还没落实的迁校计划必须尽速完成，因为如果拖延多时，有关迁校地区的人口结构和学校需求可能已经改变，以致影响迁校。

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她说，在她上任教育部副部长后，除了处理前朝政府进行的10加6迁校计划，也得知另有10所学校要迁移已经得到政府批准但还没有落实，她认为必须要作出改变，以最快的速度完成有关迁校计划。

“拖久了，当地的人口结构和需求可能已经改变，环境背景也不同了。”

她是今早到彭亨百乐县为金马梳华小主持迁校动土礼，在会上致词发表谈话。

她举例说，当她得知该校迁校之前已于2016年11月获得迁校准证，并得到前朝政府100万令吉拨款，她也要求校方提呈完整资料，之后在33天时间内进行动工。

拨100万给金马梳华小

“对于已经获得迁校准证的学校，我们将会全力以赴，以最快速度协助有关学校完成迁校工作，根据了解，金马梳华小将在2021年建成。”

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另一方面，她透露，希盟政府也拨款100万令吉给金马梳华小。

出席者包括直凉州议员梁耀雯、文德甲州议员胡智云、美律州议员李政贤、董总秘书长黄在兴、彭亨州督学李妮达、彭亨董联合主席林锦志、大马华校杏坛协会主席廖秋强、百乐县发展华小工委会主席胡玉华、百乐县华团联合会会长拿督邓福乐、陈来金集团（献校地）代表陈保泰、陈保隆、潘斯里拿汀林明珍、金马梳华小董事长吴有平等。