为金马仑补选做好准备‧警力协调下月初商讨 彭亨州总警长拿督莫哈末查卡利亚指出，彭亨州警察总部为即将于明年1月26日举行的金马仑国会议席补选做好准备，包括将于1月初开会商讨补选协调工作及警力的安排。

（彭亨‧关丹21日讯）彭亨州总警长拿督莫哈末查卡利亚指出，彭亨州警察总部为即将于明年1月26日举行的金马仑国会议席补选做好准备，包括将于1月初开会商讨补选协调工作及警力的安排。

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他今早在常月集会致词时指出，根据选举委员会宣布，金马仑国席补选投票日定于明年1月26日，提名日则于12日，至于提前投票日则定于22日。

他说，由于金马仑国席属下有丹那拉打和日赖2个州选区，涉及了2个县，因此警方在维持秩序方面不敢怠慢，并确保竞选期间这2个县都获得充足的警力支援。

“我们将会与当地2名警区主任开会商讨协调工作，在加派警力方面，我们都会动用州内的人力资源。”

另一方面，询及即将来到的圣诞节庆典及2019年跨年倒数活动，他表示各区警方也会特别加强巡逻工作，确保民众在欢庆之时，也避免作出违规行为。