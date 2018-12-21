黄敬明：不如组织青蛙党？ 509之后，国家政治局势从变天的那一刻起，希盟入主布城执政似乎为国家的政治、经济乃至教育等各领域的转变与改变带来希望。却在曙光微现之际，掌权半年多的希盟政府不但无法一一兑现竞选宣言的承诺，更叫人心寒的是，所推行的新政策没有实际惠及人民，也让人质疑执政者在野与在朝时政治的立场与思维，是否因为今时已不同往日而变质。

509之后，国家政治局势从变天的那一刻起，希盟入主布城执政似乎为国家的政治、经济乃至教育等各领域的转变与改变带来希望。却在曙光微现之际，掌权半年多的希盟政府不但无法一一兑现竞选宣言的承诺，更叫人心寒的是，所推行的新政策没有实际惠及人民，也让人质疑执政者在野与在朝时政治的立场与思维，是否因为今时已不同往日而变质。

广告



和平变天，能以安宁与稳健的政治思想绊倒统治国家逾半世纪的国阵政府确实不是一件容易的事，也突显国家人民的政治思维达到一定的成熟阶段，懂得以和为贵，深思熟虑之后善用手中一票选出能为国家及人民带来希望的政治领袖与政府。



今天在国会殿堂里发表政见的朝野国会议员，都是由各个选区人民以一人一票选出来的人民代议士，肩负重任为地方上、社区，乃至国家与社会作出努力与贡献。虽然朝野的身分与立场不同，但大家都可以提出建设性的政策，必须拥有天下为公的政治思维，不容存在政治报复心态，或执意反对而反对。否则不但辜负了人民的期望，也对国家未来的政经发展造成重大影响，而国家和人民则是首当其冲的受害者。



沙巴巫统议员集体退党及跳槽，引发西马巫统也出现离家出走的热潮。是因为巫统这个家不再温暖，还是巫统的政治地位已走向没落，已经无利可图？抑或为了自保与政治利益，向权力核心靠拢来逃避反贪局的追查，以避免牢狱之灾？



政界人士指出，出走的巫统议员因为没有好处可捞，更因为过去通过政治裙带关系所赚取的不义之财，担心会被执政者秋后算账的可能。



无论出走还是跳槽，这些为了自身政治利益的政客形同一只没有尊严、格局与立场的青蛙。巫统的出走潮，如同”池塘水涨，群蛙乱跳”。希盟成员党为了政治收益，特别是土团为壮大党的组织与结构，企图与友党公正党寻求抗衡的政治势力。而土团收纳巫统“青蛙”，可谓司马昭之心，路人皆知！



但无论是收编或收纳巫统的人，无疑的是，土团不过也是换件大衣的国阵与巫统。如此一来，还有什么政治立场可言？

广告



因为大部分选民唾弃国阵与巫统，才全力支持希盟才能执政，但收纳巫统议员或接受反对党议员加盟，对选民及国家人民来说，选举与投票还有么意义？政治人物必须扪心自问，竞选是真的为国为民吗？是否有天下为公的政治思维？



为了保住各自的政治利益、家族政治与好处，演变国家政治与经济走向今天的腐败，那些以兆计算的国债，不也是国家过去数十年来的国家领导与政治人物，因为执政不当、管理无方所欠下的巨债吗？为何这些国债不是由失责的政客背负，转由人民买单？



纵观当今国家的政治局势，什么不多，政治青蛙最多，不如组织青蛙党，专门收纳政治青蛙！



（星洲日报．砂拉越．情怀大地．作者：黄敬明）