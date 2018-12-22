艺术家丹青绘制·森森区现新壁画 （山打根21日讯）壁画流行风吹到山打根森森区，一幅巨大及具森森区特色的壁画在本地艺术家丹青笔下栩栩如生，相信会作为民众和游客的打卡热点。

“I LOVE SIM-SIM”巨大壁画相信将成为民众及游客的打卡热点。

■报导/李玉玲

广告

（山打根21日讯）壁画流行风吹到山打根森森区，一幅巨大及具森森区特色的壁画在本地艺术家丹青笔下栩栩如生，相信会作为民众和游客的打卡热点。

丹青（原名梁健文）受访时表示，这壁画涂鸦在短短2小时内完成，壁画高为8尺，阔为15尺，于今早11时起稿，获得其太太兼育源中学美术教师刘雪玲配色和3名丹绒巴拔区州议员的职员协助完成。

他表示是受到丹绒巴拔区州议员兼青年与体育部长拿督潘明丰邀请下，为其选区森森水上屋增添文化色彩、特色和美化环境。

丹青指山，森森水上屋建于60年代末，初期分为马来甘榜和华裔区，后来随<7740>时代变迁，部分华裔往南移及许多食店林立，渐渐使森森区成为海鲜美食天堂，吸引众多本地及外国游客前来品尝，提升国际知名度。

“我的主题构思在‘I LOVE SIM-SIM’、孩童头部有一尾鲜鱼，代表山打根海产丰盛、向日葵像征朝气勃勃及孩童的爱国情操等，带出丹绒区的环境特色文化，让民众及游客有个创意打卡地方。”

本地艺术家丹青在短短2小时完成作品后率先打卡。

广告

■李永伟：美化运动场

丹绒巴拔区社区发展官李永伟受诣时指出，潘明丰会逐步美化选区之一的森森区的环境，除巨型壁画外，日后将在附近的运动场，包括排球场和篮球场的洋灰涂上具特色的文化图画。

他表示，民众在周日或公假喜欢前往伊罗普拉公园进行登山活动，在高上瞰望森森水上屋、壁画等，相信相当吸睛。

李永伟希望附近的居民或民众同心合力维护壁画，不要随意破坏，也欢迎有创意的市民加入美化环境的行列，打造一个具特色的山打根。