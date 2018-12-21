旅游部长：明年1至3月31日·酒店民宿免注册费 旅游、艺术及文化部长拿督莫哈末丁宣布，该部将于明年1月1日起至3月31日，豁免全国旅游住宿场所70令吉的注册费，包括酒店、度假村、客栈、宿舍及民宿。

旅游、艺术及文化部长莫哈末丁（台上坐者）在旅游业者交流会上宣布，该部将于明年1月1日起至3月31日，豁免全国旅游住宿场所70令吉的注册费，包括酒店、度假村、客栈、宿舍及民宿。（图：星洲日报）

（布城21日讯）旅游、艺术及文化部长拿督莫哈末丁宣布，该部将于明年1月1日起至3月31日，豁免全国旅游住宿场所70令吉的注册费，包括酒店、度假村、客栈、宿舍及民宿。

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莫哈末丁今早在部门出席与旅游业者交流会上致词时，作出这项宣布，并呼吁所有旅游住宿场所业者抓紧机会，在向地方政府申请营业执照前，先注册有关住宿场所。

1700业者还未注册

“大约1700名业者还未注册，我希望他们趁此机会，在这3个月内进行注册。”

他表示，豁免期结束后，该部将恢复征收这笔费用。

他指出，该部放眼明年访马的游客达到2810万人次，并取得922亿令吉的收入。

重点发展生态文化旅游



“明年的主要重点发展是生态与文化旅游业，我们希望获得支持与合作，希望于2020年将马来西亚发展成为世界级旅游与文化目的地。”

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他表示，该部的目标是在2020年大马旅游年吸引3000万人次的游客，贡献1000亿令吉的收入。

“为了实现这一目标，政府将向私人领域提供1亿令吉的配对补助金，用于国际旅游的推广及营销计划，藉此增加游客人数。

推5亿中小企旅游基金

他说，为协助手工业民宿业者扩大业务，中小型企业银行将推出5亿令吉的中小企业旅游基金，政府也将补贴2%的利率。

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他表示，政府也将提名更多具潜力的旅游景点列入世界遗产，如马来西亚森林研究院（FRIM）雪州森林公园、雪州鹅唛石英矿脉、霹雳柏隆皇家公园等。

他说，大马将于明年的德国柏林国际旅游展（ITB）成为伙伴国家，届时将获得重点推广。

他透露，该部已针对1971年国家文化政策展开检讨工作，目前正在收集各方的意见，预计在明年第三季度推行。

“这项政策自1971年推行以来已超过47年，我们认为，现在是检讨及重新制定有关文化及艺术的政策的最佳时机。”

研究国家旅游政策

他透露，该部也针对国家旅游政策进行研究，目前处于最后的阶段，共有6大支柱。

“6大支柱为治理转型、为旅游项目打造投资区域、数码化旅游、专注于优质旅客、加强对可持续旅游的承诺，以及提高人力资本能力。”

这场交流会共有300名旅游业者出席，以探讨国家旅游政策及国家文化政策的检讨工作，制定我国至2030年的旅游业的方向。