希维尔：展开维护多样性项目．欢迎私企合作环保 水务、土地与天然资源部长希维尔表示，政府欢迎私人企业共同合作展开维护生物多样性的项目。

希维尔（左三）见证永旺集团移交种有6万棵树木的林地给大马半岛野生动物保护及国家公园局。左起为阿都卡迪尔及陈耀宗；右起为龙溪区州议员阿希夫、裴荣裕及鹫泽忍。（图：星洲日报）

（龙溪21日讯）水务、土地与天然资源部长希维尔表示，政府欢迎私人企业共同合作展开维护生物多样性的项目。

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他今日见证永旺集团（AEON）移交种有6万棵树木的26公顷巴雅英达沼泽园林地，给大马半岛野生动物保护及国家公园局的仪式上致词时，这么表示。

他说，巴雅英达沼泽园林地20年前原本是锡矿场，因人类的活动导致生态环境改变，随着各种修复工作，目前该沼泽园已成为230种鸟类、220种植物、14种鱼类、63种哺乳动物、20种爬行动物及10种两栖动物的栖息地。

他指出，同时，该沼泽园也是布城、赛城及瓜拉冷岳重要的集水区，除了预防水灾，也能成为我国的生态旅游景点。

永旺在马种50万棵树

另外，永旺集团（马）董事经理鹫泽忍表示，上述沼泽园是在2004年9月15日，通过大马日本友好森林计划开始，通过志愿者、学生、大学生及该公司职员多年的努力下，如今已种植6万棵不同种类树木。

他指出，该集团在过去27年也在马来西亚全国各地展开企业社会责任，总共种植了50万棵树。

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出席者还有水务、土地及天然资源部秘书长拿督陈耀宗、大马半岛野生动物保护及国家公园局总监拿督阿都卡迪尔和永旺集团执行董事裴荣裕。