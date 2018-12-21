丹撤讼不追讨石油税．联邦未接获通知 经济事务部副部长莫哈末拉兹指出，联邦政府至目前为止，还未接获任何有关吉兰丹州政府撤回在2011年向国油和联邦政府所提出的追讨石油税诉讼的通知。

（吉兰丹．哥打峇鲁21日讯）经济事务部副部长莫哈末拉兹指出，联邦政府至目前为止，还未接获任何有关吉兰丹州政府撤回在2011年向国油和联邦政府所提出的追讨石油税诉讼的通知。

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他说，联邦政府还在等待此事的最新进展。

“虽然吉兰丹州务大臣拿督阿末耶谷之前宣布，州政府决定撤回向国油和联邦政府所提出的诉讼，但是，国油和联邦政府并没接获任何通知。我们只能等待有关此事的更多资讯”

他因此声明，针对此事，他无法给予任何置评。

莫哈末拉兹是在哥市出席国能举办的“回到学校”活动后，对记者发表谈话。

吉兰丹国能拨出4万令吉，提供校服、校鞋和书包等上学用品，给格底里区国会选区里200名年龄介于7至12岁的学生。

阿末耶谷是在10月指丹州政府是在州行政议会会议议决撤回诉讼，因为首相敦马哈迪在国家财政委员会会议上，承诺支付石油税现款给涉及的州属。