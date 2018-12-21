5东南亚文化组织推展．德行教育促进会诞生
2018-12-21 17:50
5东南亚文化组织推展．德行教育促进会诞生
东南亚德行教育促进会诞生了！5个来自东南亚的文化团体本月初在吉隆坡成立了一个名为“东南亚德行教育促进会”的组织，以集体的力量推展东南亚区域内的德行教育。
（吉隆坡21日讯）东南亚德行教育促进会诞生了！5个来自东南亚的文化团体本月初在吉隆坡成立了一个名为“东南亚德行教育促进会”的组织，以集体的力量推展东南亚区域内的德行教育。
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这5个文化团体是：1.马来西亚中华文化教育协会、2.新加坡中华传统文化促进会、3.印尼品德培训基金会、4.汶莱弟子规有限公司及5.菲律宾中华传统文化促进会。
来自泰国、越南、柬埔寨和寮国的一些文化组织也会稍后加入成为会员。
马来西亚中华文化教育协会受委担任第一届会长为其一年，下一届会长将是来自新加坡的新加坡中华传统文化促进会，以此类推，会长由5国轮流担任。
担任会长的组织，将负责召开每年一度的“东南亚德行教育促进会”常年会议，并为出席者筹办研讨会和参访活动。
首届会长李金桦指出，这5个文化组织在各自的国家推广中华文化和德行教育已经有一段时间，现在大家站在同一个平台，为同一个理想─服务社会与国家而努力，确实是一桩美事。
文章来源：星洲日报·2018.12.21
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